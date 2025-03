BREAKING: Trump diz que não impõe direitos aduaneiros ao México para os bens e serviços do USMCA📌 USDMXN cai 0.4%

O Presidente Trump anunciou hoje no Truth Social que todas as tarifas sobre os chamados bens USMCA do México serão levantadas até 2 de abril. Após a atualização da tarifa, os pares de moedas USDMXN e USDCAD caíram aproximadamente 0,4%, fortalecendo-se em relação ao dólar americano. As acções da administração e do próprio Trump tranquilizam os mercados de que as tarifas são mais uma ferramenta de negociação para os Estados Unidos na região, em vez de uma medida política permanente que poderia empurrar as economias do México e do Canadá para a recessão.

O Presidente tomou esta decisão depois de se ter reunido com a Presidente do México, Claudia Sheinbaum. Como ele afirmou em seu post, a suspensão se aplica a todos os bens cobertos pelo acordo USMCA, incluindo produtos agrícolas, bens industriais, automóveis e autopeças.

De acordo com o Secretário de Comércio Howard Lutnick, aproximadamente 50% dos produtos do Canadá e do México cumprem as normas do USMCA. O Presidente mexicano, Sheinbaum, afirmou que praticamente todo o comércio do México com os EUA é efectuado ao abrigo do acordo USMCA

. No entanto, ainda não é claro se a isenção pautal para os produtos do USMCA (o acordo conjunto entre o México, o Canadá e os EUA) incluirá também o Canadá, uma vez que a declaração de Trump se referia exclusivamente ao México.

Dada a retórica de Trump e a natureza dinâmica das suas decisões, é possível que o Canadá também beneficie de uma isenção pautal temporária durante as discussões em curso. Até ao momento, sabe-se que o Presidente ofereceu ao Canadá uma isenção para os veículos que cumpram as normas do USMCA, e os funcionários da administração deram a entender uma potencial redução dos direitos aduaneiros sobre determinados produtos agrícolas.

O Secretário do Comércio, Howard Lutnick, foi o primeiro a informar que o Presidente Trump iria provavelmente adiar a imposição de uma tarifa de 25% ao México (e possivelmente ao Canadá) sobre todos os bens e serviços abrangidos pelo acordo comercial USMCA.

A suspensão das tarifas durará até 2 de abril. Depois disso, Trump tenciona introduzir novas tarifas, incluindo direitos “recíprocos” sobre outros países e taxas sectoriais específicas destinadas a indústrias como a automóvel, a farmacêutica e a dos semicondutores.

Trump criticou o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, acusando-o de utilizar a questão das tarifas como instrumento político para tentar a reeleição. Lutnick afirmou ainda que o Fundo Soberano dos EUA, anunciado por Trump, não será financiado pelas receitas dos direitos aduaneiros.

Lutnick espera que, a partir de 2 de abril, as taxas pautais recíprocas iniciais sejam elevadas, mas que diminuam gradualmente. Lutnick também afirmou que, até 2 de abril, o México e o Canadá terão feito o suficiente para resolver a crise do fentanil, permitindo que as negociações se concentrem apenas nas tarifas recíprocas. Justin Trudeau declarou que o Canadá está envolvido em discussões com o objetivo de assegurar a eliminação total dos direitos aduaneiros. No entanto, até que o assunto seja resolvido, continua preparado para entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos.

