Brent continua a cair mais 3.2% e aproxima-se de zona de suporte dos 70$📉

Após a publicação, esta semana, de um relatório da OPEP+ bastante “em alta” (prevendo uma procura global de petróleo quase estável em relação ao ano anterior) e apesar do furacão Francine ter atingido o Leste dos EUA, os futuros do petróleo Brent (OIL) quebraram hoje abaixo da zona de apoio de 70 dólares, indicando que os investidores esperam uma menor procura global, com um prémio geopolítico constantemente a desaparecer, uma vez que o conflito no Médio Oriente não se agravou mais (até agora). Os baixos preços do petróleo fizeram com que as receitas da Rússia atingissem os níveis mais baixos desde fevereiro. A notícia significa problemas para Moscovo, que já tem problemas suficientes com a sua excursão na Ucrânia que não correu muito bem. A OPEP+ optou por prolongar os cortes de produção por dois meses, mas mesmo essa medida não conseguiu apoiar a dinâmica dos preços a curto prazo.

O furacão Francine está a deslocar-se para o Golfo do México, e alguns perfuradores de petróleo dos EUA estão a evacuar, interrompendo a produção de crude offshore - mas mesmo esse fator não impediu a queda do petróleo. De acordo com a Bloomberg, a Mysteel OilChem espera que as importações de petróleo bruto da China possam cair mais 1,2% este ano. Os comerciantes aguardam hoje o relatório do Instituto Americano do Petróleo (API) sobre as mudanças nos estoques de petróleo bruto dos EUA. A queda dos preços do petróleo pode apoiar cortes mais profundos nas taxas da Reserva Federal dos EUA (menores riscos de inflação), mas pode ser um sinal de que a procura da economia global está a cair mais rapidamente do que o esperado, enquanto o último relatório de mercado da OPEP+ pode ser visto como algo “desconectado” da realidade dos mercados em mudança. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app PETRÓLEO (H1) As principais resistências estão agora fixadas em $72 e $75 (EMA50 e EMA200), enquanto que o teste de $60 por barril não pode ser excluído se os dados macro chineses continuarem a ser fracos, com os receios de recessão a aumentar na economia dos EUA. Fonte: xStation5

