🚩Broadcom cai 10% após os resultados trimestrais arrastando os semicondutores para baixo 📉

Um dos maiores produtores de chips com sede nos EUA, a Broadcom (AVGO.US) perde hoje quase 10%, após os resultados trimestrais (trimestre fiscal terminado a 4 de agosto de 2024). As expectativas dos analistas não foram espectaculares e a empresa espera que as vendas no trimestre atual estejam quase em linha com as expectativas dos investidores, enquanto as perspectivas para o exercício de 2024 foram apenas ligeiramente aumentadas, enquanto a avaliação continua a ser

A Broadcom superou as expectativas em termos de lucros por ação (18% em relação ao ano anterior) e de receitas (47% em relação ao ano anterior). No entanto, sem a contribuição positiva da aquisição da VMWare, as receitas da empresa teriam crescido apenas 4% em relação ao ano anterior e a procura de chips na sua atividade de banda larga foi fraca.

A empresa aumentou a sua previsão de receitas para o ano inteiro para 51,5 mil milhões de dólares contra os 51 mil milhões de dólares anteriores, no entanto, esta perspetiva mais cautelosa é o efeito da fraca procura cíclica de semicondutores. Alguns investidores esperavam uma recuperação mais rápida da mesma, este ano

O lucro por ação foi de 1,24 dólares, contra 1,22 dólares previstos, e as vendas atingiram quase 13,1 mil milhões de dólares, contra 12,98 mil milhões de dólares previstos. No entanto, a magnitude da batida nas previsões de receitas e EPS do mercado foi relativamente pequena

Uma previsão para o trimestre em curso, embora aumentada, “desapontou” as expectativas; a empresa espera 14 mil milhões de dólares em vendas; o modelo de previsões de Wall Street sugeria 14,1 mil milhões de dólares.

Para o ano inteiro, a empresa espera 12 mil milhões de dólares em receitas provenientes de produtos de IA; no início de 2024, esperava 11 mil milhões de dólares. No entanto, a crescente procura de chips de IA não conseguiu melhorar os sentimentos

A Broadcom informou que as receitas da banda larga diminuíram 49% em relação ao ano anterior no último trimestre fiscal, com as redes sem IA a caírem quase 41% em relação ao ano anterior. A procura mais “cíclica” de outros semicondutores do que de chips personalizados e de redes continuou a ser fraca

O aumento da procura de IA foi compensado por uma fraca e decrescente procura noutras divisões estratégicas. Consequentemente, a empresa registou um prejuízo de 1,88 mil milhões de dólares GAAP contra 3,30 mil milhões de dólares GAAP de lucro no ano passado

O prejuízo líquido GAAP foi afetado por um evento pontual, uma provisão fiscal discreta e não monetária de 4,5 mil milhões de dólares (transferência de direitos de propriedade intelectual para os Estados Unidos)

Após os resultados das empresas, as acções de semicondutores baseadas nos EUA também estão a cair, levando a sentimentos mais fracos no índice Nasdaq 100; a Nvidia (NVDA.US) cai quase 4% no pré-mercado após o relatório trimestral da Broadcom.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

