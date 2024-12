Broadcom passa o 1$ trillion de capitalização bolsista

As acções da Broadcom dispararam mais de 20% nos primeiros minutos da última sessão da semana, fazendo com que a capitalização bolsista da empresa ultrapassasse a marca dos 1 bilião de dólares. Este aumento segue-se a um robusto relatório de resultados do quarto trimestre fiscal e a um ganho de quase 100% no acumulado do ano.

Alimentada pela tendência crescente da inteligência artificial, a gigante dos semicondutores apresentou fortes resultados financeiros, sustentados por suas parcerias com gigantes da tecnologia como a Apple. Em particular, a empresa anunciou planos para colaborar com a Apple no desenvolvimento de um chip de IA.

Os principais destaques dos resultados do quarto trimestre incluem:

Lucro ajustado por ação (EPS) de $ 1.42, superando a estimativa de consenso de $ 1.39.

Receita líquida ajustada de US $ 14.05 mil milhões, ligeiramente abaixo dos US $ 14.08 mil milhões esperados.

Receitas de soluções de semicondutores de 8,23 milhões de dólares e receitas de software de infraestrutura de 5,82 milhões de dólares, ambas ligeiramente abaixo das estimativas.

EBITDA ajustado de 9,09 mil milhões de dólares e lucro operacional ajustado de 8,81 mil milhões de dólares, excedendo as expectativas.

Olhando para o futuro, a empresa prevê uma receita no primeiro trimestre de 14,6 milhões de dólares, em linha com as estimativas dos analistas, e uma margem EBITDA de 66%.

A Broadcom destacou um recorde de 30,1 mil milhões de dólares em receitas de semicondutores para o ano fiscal de 2024, impulsionado por um impressionante crescimento anual de 220% em produtos relacionados com IA, que contribuíram com 12,2 mil milhões de dólares. O XPU de IA da empresa e o portfólio de rede Ethernet foram os principais impulsionadores de crescimento. Além disso, a Broadcom anunciou um aumento de 11% em seu dividendo trimestral para US $ 0,59 por ação.

A empresa continua otimista sobre suas perspectivas de IA, projetando um salto de 65% nas vendas relacionadas à IA no primeiro trimestre, ultrapassando o crescimento esperado de 10% do segmento de semicondutores mais amplo. Com a aquisição de dois clientes significativos de hiperscaler e uma previsão de um mercado de componentes de centros de dados de IA de 90 milhões de dólares até 2027, a Broadcom está bem posicionada para capitalizar o boom da IA.

Apesar das preocupações sobre uma possível desaceleração no negócio de design de chips, incluindo o lançamento atrasado de um novo processador para a Alphabet, a Broadcom apresentou resultados sólidos no quarto trimestre. Embora possa haver alguma incerteza em relação aos planos futuros da Apple, a colaboração contínua da Broadcom com a gigante da tecnologia e seu foco em IA apresentam oportunidades de crescimento significativas.

As recentes atualizações de analistas de empresas como o Bank of America e o JP Morgan, com metas de preço chegando a US $ 250, ressaltam o sentimento de alta do mercado em relação às iniciativas de IA da Broadcom. Muitos analistas prevêem um aumento de três vezes no segmento de IA da empresa nos próximos três anos.

Com uma capitalização de mercado que ultrapassa agora 1 bilião de dólares, a forte correlação da Broadcom com a Apple tem sido um fator significativo no seu desempenho recente. Embora existam algumas preocupações sobre o desenvolvimento interno de chips da Apple, espera-se que o crescimento impulsionado pela IA da Broadcom compense quaisquer potenciais ventos contrários. De uma perspetiva técnica, a Broadcom enfrenta um nível de resistência chave em US $ 220 por ação, enquanto os picos anteriores em torno de US $ 186,5 podem fornecer suporte. Fonte: xStation5