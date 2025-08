Idexx dispara 26% após aumentar as suas estimativas para o ano 🎯📈

As ações da Idexx Laboratories subiram 26%, para 676 dólares por ação, após a divulgação de resultados sólidos no segundo trimestre, que superaram as expectativas de Wall Street, e o aumento das projeções para o ano inteiro. As receitas aumentaram 11% em termos homólogos, para 1,11 mil milhões de dólares, impulsionadas principalmente pelo segmento Companion Animal Group (CAG), que gerou 1,02 mil milhões de dólares (+11% em termos homólogos), incluindo a instalação de quase 2400 dispositivos de diagnóstico InVue Dx — um novo produto que superou as expectativas. O lucro por ação (EPS) subiu de US$ 2,44 no ano anterior para US$ 3,63, superando significativamente o consenso dos analistas de US$ 3,30. A margem bruta melhorou para 62,6% e o lucro operacional aumentou 41%, para US$ 373 milhões.

Principais destaques financeiros:

Receita (2º trimestre): USD 1,11 mil milhões (+11% a/a); consenso: USD 1,07 mil milhões Receita CAG: USD 1,02 mil milhões (+11% a/a); consenso: USD 980,2 milhões Receita do segmento de água: USD 51,0 milhões (+9,1% a/a); consenso: USD 50,7 milhões Receita LPD: USD 31,8 milhões (+4,8% a/a); consenso: USD 31,2 milhões

USD 1,11 mil milhões (+11% a/a); consenso: USD 1,07 mil milhões Margem bruta: 62,6% contra 61,7% a/a; consenso: 62,2%

62,6% contra 61,7% a/a; consenso: 62,2% Lucro operacional: USD 373 milhões (+41% a/a); consenso: USD 352,5 milhões

USD 373 milhões (+41% a/a); consenso: USD 352,5 milhões EPS (2.º trimestre): 3,63 USD vs. 2,44 USD no ano anterior; consenso: 3,30 USD

3,63 USD vs. 2,44 USD no ano anterior; consenso: 3,30 USD Previsão de EPS para o ano fiscal de 2025: 12,40–12,76 USD (anterior: 11,93–12,43 USD)

12,40–12,76 USD (anterior: 11,93–12,43 USD) Previsão de receita para o ano fiscal de 2025: 4,21–4,28 mil milhões de USD (anterior: USD 4,10–4,21 mil milhões)

4,21–4,28 mil milhões de USD (anterior: USD 4,10–4,21 mil milhões) Número de dispositivos InVue Dx instalados no segundo trimestre: aproximadamente 2.400

A administração atribuiu o sucesso à forte adoção global das tecnologias de diagnóstico da Idexx, particularmente o analisador InVue Dx, que aprimora o fluxo de trabalho dos veterinários e oferece resultados mais rápidos. O CEO Jay Mazelsky enfatizou que o crescimento é impulsionado pela inovação e pela resiliência do mercado de saúde animal, afirmando: «Vimos um impulso excepcional nas instalações do InVue Dx, superando as nossas expectativas.» O crescimento também foi apoiado pelo aumento das vendas de consumíveis (+15%), pela forte procura por serviços de laboratório de referência e sistemas de imagem. Os mercados internacionais, particularmente em testes de água, também registraram um crescimento de dois dígitos.

Olhando para o futuro, a Idexx elevou as suas perspetivas para o ano inteiro. A empresa espera agora um EPS entre 12,40 e 12,76 dólares (anteriormente: 11,93-12,43 dólares) e receitas entre 4,21 e 4,28 mil milhões de dólares (anteriormente: 4,10-4,21 mil milhões de dólares). Os analistas consideram estas revisões um sinal de confiança, apesar das recentes preocupações com o declínio no número de consultas veterinárias. A empresa também reafirmou o seu plano de despesas de capital de 160 milhões de dólares e previu uma margem operacional entre 31,3% e 31,6%. Espera-se que o crescimento contínuo seja impulsionado pelo envelhecimento da população de animais de estimação, pela demanda estável por diagnósticos e pela expansão da presença nos mercados internacionais.

Fonte: xStation 5