Resumo do dia: Índices abrem com ganhos sólidos a semana, gás natural continua a cair 📌

Os índices norte-americanos estão a subir hoje, com os mercados a recuperarem da queda de sexta-feira. O Nasdaq, com grande peso tecnológico, lidera os ganhos, com um aumento superior a 1,8%. As ações de menor capitalização também estão a subir, com o índice Russell 2000 a subir 1,6%. O S&P 500 está a ganhar 1,4% e o Dow Jones está a subir 1,3%.

A Berkshire Hathaway divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2025, apresentando uma queda de 4% no lucro operacional, para 11,16 mil milhões de dólares. O declínio foi impulsionado principalmente pela redução dos prémios de seguros e pelas preocupações com o comércio internacional, que afetaram o segmento principal da empresa. Além disso, o lucro por ação foi pressionado por uma redução de 3,8 mil milhões de dólares no valor da sua participação na Kraft Heinz. As ações caíram quase 3% hoje.

A Tesla concedeu a Elon Musk um bónus na forma de ações da empresa no valor de 23,7 mil milhões de dólares. Musk poderá aceder ao prémio dentro de dois anos. A medida visa garantir que o CEO permaneça focado no crescimento da empresa e nas operações principais. É o maior pacote de compensação já concedido a um CEO.

As ações da Idexx Laboratories subiram 26%, para 676 dólares, depois de a empresa ter divulgado resultados sólidos no segundo trimestre, superando as expectativas de Wall Street e elevando as suas previsões para o ano inteiro.

Os índices europeus também estão a recuperar, liderados pelo IT40 da Itália, com alta de 1,9%. O sentimento positivo é observado no DAX da Alemanha (+1,4%) e no CAC40 da França (+1,1%). O FTSE 100 do Reino Unido subiu apenas 0,7%, enquanto o SMI da Suíça é o único índice europeu importante no vermelho, com queda de 0,2%.

O mercado acionista suíço está a reagir ao anúncio feito na sexta-feira por Trump de tarifas de 39% sobre o país — significativamente mais elevadas do que as impostas a outros parceiros comerciais importantes dos EUA (excluindo a China, cujo prazo para um acordo comercial foi prorrogado até 12 de agosto).

As novas encomendas às fábricas dos EUA caíram 4,8% em junho, para 611,7 mil milhões de dólares, revertendo parte do aumento de 8,3% registado em maio. As remessas aumentaram pelo segundo mês consecutivo, em 0,5%, para 602,4 mil milhões de dólares. A queda foi ligeiramente melhor do que os -4,9% esperados pelos analistas. A inflação na Suíça ficou ligeiramente acima das expectativas em julho, com o IPC a subir 0,2% em termos homólogos (contra 0,1% previsto). Entretanto, os dados do PMI de julho mostraram uma contração menor do que o esperado, embora o setor de serviços tenha encolhido notavelmente no mês passado. O franco suíço caiu 0,3% em relação ao dólar americano, em meio à pressão do aumento surpresa das tarifas dos EUA. O CHF está entre as moedas mais fracas do G10 hoje.

De acordo com a Bloomberg Economics, a economia suíça, dependente das exportações, poderá perder até 1% do PIB devido às novas tarifas recorde, sem mencionar os efeitos potencialmente mais graves se forem introduzidas tarifas sobre produtos farmacêuticos.

Nos metais preciosos, o sentimento é predominantemente positivo. O ouro subiu 0,5%, a platina está a subir 1,3% e os futuros da prata estão a ganhar 1%. O paládio é o que apresenta o pior desempenho, com uma queda de 1,2%.

Nos mercados de energia, o sentimento é fraco. O petróleo WTI caiu 1,3% e o Brent caiu 1,0%. Trump anunciou novas tarifas potenciais sobre a Índia devido às importações contínuas de petróleo do país da Rússia.

O NATGAS caiu 5,90% após as previsões meteorológicas atualizadas de meados de agosto, que mostram temperaturas mais baixas do que o esperado. Pressão adicional vem do aumento da atividade de perfuração e dos altos níveis de stocks.

caiu 5,90% após as previsões meteorológicas atualizadas de meados de agosto, que mostram temperaturas mais baixas do que o esperado. Pressão adicional vem do aumento da atividade de perfuração e dos altos níveis de stocks. No mercado das criptomoedas, está em curso uma recuperação generalizada. O Ethereum é o que mais valoriza, impulsionado pela procura institucional sustentada. O Bitcoin subiu 1,10% para 115 300 USD, o Ethereum está a subir 5,50% para 3700 USD e a capitalização total do mercado de altcoins subiu 2,50% para 985 mil milhões de USD.

