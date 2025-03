Broadcom sobe depois de resultados bons 📌

A Broadcom (AVGO.US) ganha 4% depois de superar as expectativas dos analistas nos seus últimos lucros, reportando uma receita de 14,92 mil milhões de dólares no primeiro trimestre (contra um consenso de 14,6 mil milhões de dólares) e projectando cerca de 14,9 mil milhões de dólares para o trimestre atual. Os gastos relacionados com a IA foram um fator chave: a administração espera 4,4 milhões de dólares em receitas de IA neste trimestre, alimentando o otimismo dos investidores sobre o crescimento contínuo da infraestrutura dos centros de dados. Os fortes resultados fizeram com que as ações da Broadcom subissem até 13% nas negociações pré-mercado, revertendo algumas das perdas anteriores do ano.



Os analistas de todo o sector citaram a procura de IA como o principal fator de apoio ao negócio de semicondutores da Broadcom. O Morgan Stanley observou “um crescimento trimestral de mais de 40% na Ethernet AI”, enquanto o JPMorgan viu “uma forte demanda contínua de redes de IA” que deve persistir ao longo do ano. A receita de software também superou as expectativas, em 6,7 mil milhões de dólares (3,5% acima do consenso), e o lucro total subiu para 1,60 dólares por ações, superando as estimativas de 1,50 dólares.

Destaques dos resultados

Receita do primeiro trimestre: US$ 14,92 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 14,6 milhões e crescendo 25% ano a ano.

US$ 14,92 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 14,6 milhões e crescendo 25% ano a ano. Lucro por ações: US$ 1,60 (excluindo alguns itens), superando a estimativa de US$ 1,50.

US$ 1,60 (excluindo alguns itens), superando a estimativa de US$ 1,50. Perspectivas para o trimestre atual: Receitas projectadas em cerca de 14,9 mil milhões de dólares, acima das previsões dos analistas.

Receitas projectadas em cerca de 14,9 mil milhões de dólares, acima das previsões dos analistas. Receitas de IA: Espera-se que atinja 4,4 mil milhões de dólares no trimestre atual, impulsionado pela forte procura de redes relacionadas com IA e soluções personalizadas.

Espera-se que atinja 4,4 mil milhões de dólares no trimestre atual, impulsionado pela forte procura de redes relacionadas com IA e soluções personalizadas. Divisão de Software: Registou 6,7 milhões de dólares em receitas - 3,5% acima da estimativa de consenso.

Reação do mercado

O preço das ações subiu 2% hoje, e na reação inicial, os ganhos chegaram a 13%. No entanto, dado o sentimento negativo no mercado de acções em geral, estamos atualmente a assistir a uma redução significativa do entusiasmo dos investidores.

Fonte: xStation 5