Cacau cai 3% após colheitas melhores na África Ocidental

Os futuros do cacau na bolsa ICE (COCOA) caíram abaixo de US$ 6.200 por tonelada, uma queda de quase 3% hoje, afastando-se ainda mais das recentes máximas de um mês em torno de US$ 6.600, à medida que cresce o otimismo em relação às fortes perspectivas de colheita na África Ocidental. Os agricultores da Costa do Marfim relatam que as árvores de cacau estão em excelentes condições, com o tempo seco a favorecer o processo de secagem, enquanto os produtores ganenses observam que os frutos estão a amadurecer bem sob condições climáticas favoráveis.

relatam que as árvores de cacau estão em excelentes condições, com o tempo seco a favorecer o processo de secagem, enquanto os observam que os frutos estão a amadurecer bem sob condições climáticas favoráveis. De acordo com a fabricante de chocolate Mondelez , o número de frutos de cacau na África Ocidental está agora 7% acima da média de cinco anos e significativamente superior ao nível do ano passado.

, o número de frutos de cacau na África Ocidental está agora e significativamente superior ao nível do ano passado. A principal época de colheita na Costa do Marfim acaba de começar, e os produtores locais continuam otimistas quanto à qualidade da safra. Por outro lado, as preocupações com a queda na procura continuam a pesar sobre os preços.

A maior produtora mundial de chocolate, Barry Callebaut, afirmou nos seus últimos resultados financeiros que espera uma queda de um dígito médio nas vendas de produtos de cacau no próximo ano fiscal, devido aos preços persistentemente elevados das matérias-primas. Entretanto, a paralisação do governo dos EUA atrasou a divulgação dos relatórios CFTC Commitment of Traders, que normalmente fornecem mais informações sobre o posicionamento dos grandes especuladores (Managed Money) e investidores (produtores e vendedores). Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.