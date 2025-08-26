Cacau cai 4% 📉

⛈️ cacau sobre pressão depois de previsão de chuvas fortes Os futuros do cacau atingiram uma pico de dois meses, impulsionados por preocupações com o abastecimento derivado das condições climáticas secas e frias na África Oriental. Seguiu-se uma correção após uma nova previsão meteorológica regional prever chuvas fortes, aliviando parte da pressão sobre o abastecimento. Pressão adicional de baixa vem das novas tarifas impostas pelos EUA e das preocupações com a demanda mais fraca, conforme sinalizado por dados de processamento mais modestos. No gráfico, os preços do cacau permanecem em uma tendência de baixa de médio prazo, movendo-se dentro de um canal descendente cada vez mais estreito. O mercado está se consolidando na faixa de 7.200 a 9.500, com os preços se aproximando do limite inferior da linha de tendência e da zona de suporte definida pelas baixas recentes. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app CACAU (D1) O gráfico mostra os preços do cacau mantendo-se dentro de uma tendência de queda de médio prazo, confinados a um canal descendente cada vez mais estreito. A consolidação continua entre 7.200 e 9.500, com os preços se aproximando do limite inferior do canal e do suporte-chave definido pelas mínimas mais recentes. Fonte: xStation5

