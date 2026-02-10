A sessão do outro lado do Atlântico está a decorrer com sentimentos contraditórios. No momento da redação deste resumo, apenas o Dow Jones está a registar um aumento simbólico, ganhando quase 0,1%, enquanto o S&P 500 está a perder cerca de 0,1% e o Nasdaq está a recuar quase 0,3%.

O sentimento negativo prevaleceu no Velho Continente, com a maioria dos índices a encerrar a sessão em terreno negativo. O DAX alemão caiu mais de 0,1%, o FTSE 100 britânico perdeu mais de 0,3% e o IBEX 35 espanhol recuou 0,4%. O CAC 40 francês teve o melhor desempenho, registando apenas um aumento simbólico.

As vendas a retalho nos EUA em dezembro foram de 0,0% m/m, tanto no geral como excluindo automóveis (esperado +0,4%), e revelaram-se muito fracas, bem abaixo das expectativas , o que desapontou bastante o mercado e levanta sérias dúvidas sobre a saúde do consumidor norte-americano. Dados tão fracos indicam claramente um abrandamento no consumo , o que pode enfraquecer as perspetivas de crescimento económico nos próximos meses.

No mercado cambial, as maiores alterações são observadas no par USDJPY. O iene está a valorizar em relação ao dólar em resposta à vitória do primeiro-ministro Takaichi.

O sentimento negativo domina o mercado de metais preciosos. O ouro caiu cerca de 1% e oscila em torno de US$ 5.000 por onça. A prata caiu mais de 3%, testando o nível de US$ 80 por onça. O paládio e a platina estão de forma semelhante, perdendo cerca de 1,6%.

Há uma clara liquidação no mercado de criptomoedas, com os ativos mais importantes permanecendo sob forte pressão. A Bitcoin caiu cerca de 2% e está abaixo de US$ 69.000, enquanto o Ethereum caiu ainda mais acentuadamente, cerca de 5%, para cerca de US$ 2.000.

O mercado de commodities está sob pressão. Os contratos de petróleo bruto Brent caíram cerca de 0,4%, enquanto os contratos de petróleo bruto WTI caíram cerca de 0,6%. Os contratos de gás natural Henry (NATGAS) também permanecem sob pressão, caindo cerca de 0,2%.

A Coca Cola apresentou os seus resultados para o quarto trimestre de 2025, que, apesar do lucro por ação e do crescimento do volume de vendas acima do esperado, decepcionaram em termos de receita, permanecendo abaixo das previsões do mercado. Além disso, a empresa anunciou um crescimento moderado das vendas em 2026 e uma mudança no cargo de CEO.

A Datadog publicou resultados muito sólidos para o quarto trimestre de 2025, com receitas a crescerem aproximadamente 29% em relação ao ano anterior, para 953 milhões de dólares, e lucros por ação acima das expectativas, sublinhando a sua forte posição na nuvem e na IA. A empresa também apresentou previsões sólidas para 2026, assumindo um crescimento das receitas também no próximo ano.

