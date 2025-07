Cacau cai 5% 📉Processamento na Malásia cai 22%

Os futuros do cacau (COCOA) na ICE caíram mais de 5% hoje, apesar da ausência de notícias diretas que justificassem claramente uma reação tão acentuada do mercado. O movimento reflete a crescente incerteza em torno da dinâmica da oferta e da procura no mercado do cacau. Os preços estão a ser pressionados por uma queda acentuada nos volumes de processamento de grãos de cacau na Malásia — um sinal de que as pressões da procura estão a intensificar-se na cadeia de abastecimento global de chocolate. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A Malásia, o segundo maior centro de processamento de cacau da Ásia, registou uma queda de 22% na moagem de cacau no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esta queda acentuada é amplamente vista como um sinal de alerta para a saúde da procura, especialmente num mercado já pressionado pelos preços historicamente elevados do cacau. Os fabricantes de chocolate estão a ser pressionados de ambos os lados — aumento dos custos da matéria-prima, por um lado, e enfraquecimento da procura, por outro.

A redução na moagem na Malásia sugere que os utilizadores finais estão recuando, provavelmente racionando o uso ou adiando as compras devido a preocupações com os custos.

O declínio na Malásia agora faz com que os participantes do mercado voltem sua atenção para os próximos dados acumulados de moagem da Ásia, Europa e América do Norte , com divulgação prevista para quinta-feira. Esses números fornecerão um panorama mais completo da saúde da procura global — e podem confirmar se este é um sinal isolado ou uma tendência mais ampla.

, com divulgação prevista para quinta-feira. Esses números fornecerão um panorama mais completo da saúde da procura global — e podem confirmar se este é um sinal isolado ou uma tendência mais ampla. Para os fabricantes de chocolate, a dinâmica atual do mercado está a suscitar sérias questões sobre a estratégia. Com os preços elevados do cacau provavelmente a persistir e os padrões de consumo a mudar, muitos estão a ser forçados a repensar as formulações, os modelos de abastecimento ou as linhas de produtos para se manterem competitivos e sustentáveis. O declínio na transformação na Malásia é mais do que apenas um desenvolvimento regional — reflete uma fragilidade mais profunda na cadeia de valor do cacau. À medida que a procura mostra sinais de enfraquecimento e a volatilidade dos preços permanece elevada, o mercado está a entrar numa fase delicada, em que a adaptabilidade e as decisões com visão de futuro serão essenciais para todos os intervenientes. Notícias do mercado do cacau O Gana continua a lutar contra doenças nas culturas e condições meteorológicas adversas , mas as manchetes não estão a fazer subir os preços. O regulador do cacau do país (COCOBOD) alertou que as chuvas prolongadas e a falta de luz solar suficiente levaram ao aumento das infecções fúngicas que afetam as árvores de cacau. No entanto, as primeiras avaliações sugerem que a época atual poderá registar apenas um declínio moderado na produção .

, mas as manchetes não estão a fazer subir os preços. O regulador do cacau do país (COCOBOD) alertou que as chuvas prolongadas e a falta de luz solar suficiente levaram ao aumento das infecções fúngicas que afetam as árvores de cacau. No entanto, as primeiras avaliações sugerem que a época atual poderá registar apenas um . Os agricultores estão a pedir apoio ao governo. A associação nacional de agricultores do Gana observa que as temperaturas mais frias e a humidade excessiva estão a criar condições ideais para doenças como a podridão negra , que ameaça as colheitas e pode traduzir-se em graves perdas de rendimento e problemas estruturais a longo prazo no setor.

A associação nacional de agricultores do Gana observa que as temperaturas mais frias e a humidade excessiva estão a criar condições ideais para doenças como a , que ameaça as colheitas e pode traduzir-se em graves perdas de rendimento e no setor. O presidente do sindicato dos produtores de cacau relatou surtos generalizados de fungos em 72 distritos produtores de cacau . Em resposta, a COCOBOD intensificou as medidas preventivas , incluindo pulverização em grande escala e distribuição de fungicidas, com o objetivo de concluir esses esforços antes do pico do período de colheita .

. Em resposta, a COCOBOD intensificou as , incluindo pulverização em grande escala e distribuição de fungicidas, com o objetivo de concluir esses esforços antes do . O Gana poderá não atingir a sua meta de produção para a época 2024/2025. De acordo com dados do COCOBOD de maio, existe o risco de o país não atingir a sua meta de 650 000 toneladas métricas, continuando a tendência de queda da produção observada em várias partes de África.

Em contraste, a Costa do Marfim está adiantada nas vendas a prazo. O Conselho do Café e Cacau (CCC) anunciou que 850 000 toneladas métricas já foram contratadas para exportação para a época 2025/2026 — uma parte significativa do limite reduzido de 1,3 milhões de toneladas. Inicialmente, esperava-se que essa meta fosse atingida até agosto. O CCC implementou o novo limite para vendas a prazo em junho, reduzindo-o de 1,7 milhões de toneladas para 1,3 milhões, a fim de limitar o risco de entrega em caso de perturbações relacionadas com o clima. No entanto, ao contrário do Gana, a Costa do Marfim parece estar a beneficiar de condições climáticas mais favoráveis, o que ajuda a estabilizar as suas perspetivas. Os preços globais do cacau permanecem elevados, apesar das recentes quedas. Embora tenham caído em relação aos máximos históricos de 2024, os preços ainda estão cerca de 150% mais altos do que há um ano, o que levanta preocupações sobre a resiliência da procura a esses níveis. CACAU (intervalo D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.