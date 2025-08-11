Cacau sobe 7% devido às condições meteorológicas extremas na África Ocidental📈A oferta está em risco novamente?

Os futuros do cacau (COCOA) na ICE subiram mais de 7% hoje, uma vez que relatos de condições meteorológicas extremas (secas e chuvas fortes) em África, combinados com preocupações com o abastecimento, provocaram uma onda significativa de cobertura de posições vendidas, forçando os negociantes (especialmente os comerciais) que apostaram na queda dos preços a sair das suas posições. As entregas de cacau da Costa do Marfim na temporada 2024/2025 em curso caíram 2% em relação ao ano anterior até 10 de agosto. O ritmo dos embarques deste importante país produtor tem vindo a abrandar, apresentando agora um aumento de 6% em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento de 35% em dezembro. Os inventários portuários monitorados pela ICE caíram para o menor nível em quase dois meses, com 2,283 milhões de sacas. Os dois maiores produtores mundiais de cacau, Gana e Costa do Marfim, enfrentam condições de seca, apesar das fortes chuvas em algumas partes da África Ocidental (Nigéria, Camarões).

Até agora, foram registadas chuvas torrenciais em certas áreas, incluindo os Camarões, mas a sua intensidade ameaçou a qualidade dos grãos, uma vez que os agricultores não conseguiram secar adequadamente a colheita. Os agricultores da Costa do Marfim, citados pela Bloomberg, afirmaram que, apesar das condições meteorológicas adversas, estão a observar uma melhoria nas condições para as chamadas cherelles para a próxima temporada de 2025-2026.

Em contrapartida, os produtores do Gana relatam o murchamento das cherelles, enquanto na Nigéria as fortes chuvas interromperam a secagem industrial do feijão. As condições são um pouco melhores no sudoeste do país. A Lindt & Spruengli (LISN.CH) reduziu em julho a sua previsão de margem devido a uma queda maior do que o esperado nas vendas de chocolate no primeiro semestre de 2025.

A maior fabricante mundial de chocolate por contrato, Barry Callebaut (BARN.CH), também reduziu novamente as suas previsões de volume de vendas no mês passado, citando os preços persistentemente elevados do cacau (registando uma queda de quase 10% entre março e maio — a maior queda trimestral em uma década). As preocupações com a procura não estão a pesar sobre os futuros, uma vez que o mercado espera que a escassez estrutural de cacau persista por mais tempo. Uma resolução duradoura para os problemas relacionados com as doenças das árvores de cacau pode exigir soluções tecnológicas avançadas e de longo prazo, como a terapia de edição genética CRISPR (já a ser testada pela Mars). O Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento dos Camarões está a trabalhar em variedades híbridas de cacau resistentes às condições meteorológicas. O risco climático continua a reforçar as perspetivas otimistas para o mercado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app CACAU (intervalo D1) Os preços do cacau estão a testar o limite superior da «linha de menor resistência», com um forte apoio a emergir em torno dos 7.700-8.000 dólares por tonelada. Os próximos níveis significativos estão na faixa de US$ 9.500–10.000 por tonelada, onde a última recuperação estagnou. Parece que um perfil de demanda por cacau estável ou ligeiramente mais fraco é insuficiente para esfriar o mercado, dado o cenário desafiador da oferta nas principais regiões. Provavelmente, seria necessária uma queda acentuada nos volumes de pedidos para trazer uma normalização sustentada dos preços. Fonte: xStation5 Principais observações do relatório CoT (dados de 5 de agosto) O Compromisso dos Negociantes (dados da CFTC) mostra que os produtores/comerciantes e outras entidades comerciais diretamente envolvidas na cobertura do cacau esperam que os preços caiam, considerando os níveis atuais atraentes para a venda. Os grandes especuladores — a chamada categoria Managed Money — esperam que os preços subam e estão posicionados em oposição direta aos comerciais, que têm estado sob forte pressão hoje. Os especuladores aumentaram as suas posições compradas em 464 contratos na semana passada, enquanto adicionaram apenas 125 às posições vendidas. Por outro lado, os participantes comerciais na ICE reduziram as posições compradas e vendidas, mas continuam firmemente vendidos líquidos.

Os maiores especuladores controlam cerca de 25% de todas as posições vendidas de cacau (detidas por quatro entidades anónimas), em comparação com 15-17% no lado comprado — sugerindo que as grandes instituições são os vendedores a descoberto dominantes.

Os comerciais estão a proteger a produção futura contra quedas nos preços, enquanto os especuladores apostam na continuação da tendência de alta. A alta do cacau hoje provavelmente reflete a liquidação de grandes posições comerciais vendidas e está a impulsionar os lucros dos especuladores compradores. Fonte: CFTC

