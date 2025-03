Café cai 2%, pressionado pelo aumento da oferta do Vietnam 📉

Os futuros do caf√© (COFFEE) ca√≠ram mais de 2% hoje, impulsionados por preocupa√ß√Ķes crescentes sobre um potencial excedente de oferta. De acordo com os √ļltimos dados da Marex, os stocks globais de caf√© na √©poca 2025/26 poder√£o exceder a procura em 1,2 milh√Ķes de sacas. A Marex estima que a produ√ß√£o global de caf√© na atual √©poca atingir√° 170,7 milh√Ķes de sacas , com um consumo global de 170,5 milh√Ķes de sacas . Na temporada 2025/26 , a produ√ß√£o dever√° subir para 172 milh√Ķes de sacas , devido sobretudo a uma recupera√ß√£o prevista no Vietname, onde se prev√™ que a produ√ß√£o atinja 29,8 milh√Ķes de sacas , um aumento de 2 ,2 milh√Ķes em rela√ß√£o a 2024/25 - mesmo apesar dos problemas meteorol√≥gicos.

, com um consumo global de . Na , a produ√ß√£o dever√° subir para , , 2 em rela√ß√£o a Enquanto isso, a produ√ß√£o do Brasil deve cair 1,5 milh√£o de sacas , para 64 milh√Ķes , e o consumo global deve aumentar apenas ligeiramente, para 170,8 milh√Ķes de sacas , resultando em um modesto excedente de oferta. Em consequ√™ncia, os futuros do caf√© est√£o a descer tanto em Nova Iorque como em Londres . Os dados da ICE mostram que os invent√°rios de Ar√°bica e Robusta atingiram os n√≠veis mais elevados de uma semana e um m√™s , respetivamente, aumentando a press√£o sobre o mercado.

, para , e o consumo global deve aumentar apenas ligeiramente, para , resultando em um modesto excedente de oferta. Em consequ√™ncia, est√£o a descer tanto em . Os dados da ICE mostram que atingiram os n√≠veis mais elevados de uma , respetivamente, aumentando a press√£o sobre o mercado. A Marex destaca um potencial decl√≠nio da procura global de caf√© devido ao aumento dos pre√ßos. Prev√™-se que o consumo no Brasil enfraque√ßa, enquanto o aumento da procura nos EUA e na Europa permanece relativamente pequeno. O Brasil, um dos maiores mercados de caf√© do mundo, est√° a registar um aumento significativo dos pre√ßos, com a JDE Peet's a aumentar os pre√ßos do caf√© at√© 30%. Como resultado, as a√ß√Ķes da JDE Peet's (JDEP.NL) ca√≠ram mais de 3% hoje. Potenciais tarifas de importa√ß√£o dos E.U.A. acrescentam incerteza ao mercado Um fator de risco adicional para o mercado do caf√© √© a potencial imposi√ß√£o de tarifas de importa√ß√£o nos E.U.A. . A National Coffee Association (NCA) est√° a analisar os poss√≠veis efeitos das medidas comerciais propostas pela administra√ß√£o Trump, que poder√£o ter impacto no com√©rcio com o Canad√° e o M√©xico. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Vale a pena notar que a Starbucks torra caf√© para centenas de lojas canadianas em instala√ß√Ķes sediadas nos EUA , salientando a profunda integra√ß√£o das cadeias de abastecimento de caf√© da Am√©rica do Norte. O M√©xico continua a ser um importante fornecedor de caf√© aos EUA , exportando uma m√©dia de mais de um milh√£o de sacas por ano .

, salientando a profunda integra√ß√£o das cadeias de abastecimento de caf√© da Am√©rica do Norte. , exportando uma m√©dia de . O Presidente da NCA, Bill Murray , apelou a que o caf√© fosse exclu√≠do de potenciais medidas tarif√°rias , sublinhando que tais imposi√ß√Ķes poderiam afetar tr√™s em cada quatro consumidores americanos .

, apelou a que o caf√© fosse , sublinhando que tais imposi√ß√Ķes poderiam afetar . A incerteza do mercado est√° a aumentar, especialmente porque as restri√ß√Ķes comerciais adicionais podem estender-se a outros pa√≠ses da Am√©rica do Sul, que est√£o entre os principais fornecedores de caf√© aos EUA. At√© agora, Trump apenas mencionou brevemente o Brasil no contexto das tarifas, mas esta quest√£o pode voltar a surgir em futuras negocia√ß√Ķes comerciais. CAF√Č (D1) O contrato de futuros do caf√© Ar√°bica quebrou abaixo da sua linha de tend√™ncia ascendente, sinalizando uma potencial press√£o descendente em dire√ß√£o a um teste da EMA50 (linha laranja) no curto prazo. Fonte: xStation5

Este material √© uma comunica√ß√£o de marketing na ace√ß√£o do artigo 24.¬ļ, n.¬ļ 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunica√ß√£o de marketing n√£o √© uma recomenda√ß√£o de investimento ou informa√ß√£o que recomenda ou sugere uma estrat√©gia de investimento na ace√ß√£o do Regulamento (UE) n.¬ļ 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamenta√ß√£o do abuso de mercado) e revoga√ß√£o da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comiss√£o 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comiss√£o (UE ) 2016/958 de 9 de mar√ßo de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.¬ļ 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito √†s normas t√©cnicas regulamentares para as disposi√ß√Ķes t√©cnicas para a apresenta√ß√£o objetiva de recomenda√ß√Ķes de investimento, ou outras informa√ß√Ķes, recomenda√ß√£o ou sugest√£o de uma estrat√©gia de investimento e para a divulga√ß√£o de interesses particulares ou indica√ß√Ķes de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na √°rea de consultoria de investimento, nos termos do C√≥digo dos Valores Mobili√°rios, aprovado pelo Decreto-Lei n.¬ļ 486/99, de 13 de Novembro. A comunica√ß√£o de marketing √© elaborada com a m√°xima dilig√™ncia, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da prepara√ß√£o e √© desprovida de quaisquer elementos de avalia√ß√£o. A comunica√ß√£o de marketing √© elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situa√ß√£o financeira individual e n√£o apresenta qualquer estrat√©gia de investimento de forma alguma. A comunica√ß√£o de marketing n√£o constitui uma oferta ou oferta de venda, subscri√ß√£o, convite de compra, publicidade ou promo√ß√£o de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal n√£o se responsabiliza por quaisquer a√ß√Ķes ou omiss√Ķes do cliente, em particular pela aquisi√ß√£o ou aliena√ß√£o de instrumentos financeiros. A XTB n√£o aceitar√° a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limita√ß√£o, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informa√ß√Ķes contidas na presente comunica√ß√£o comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informa√ß√Ķes sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes n√£o constituem qualquer garantia ou previs√£o de resultados futuros. O desempenho passado n√£o √© necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informa√ß√£o f√°-lo inteiramente por sua conta e risco.