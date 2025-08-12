Resumo do dia: Nasdaq100 atinge novos máximos, mercado assume corte de taxa em Setembro

Os índices norte-americanos registaram ganhos significativos hoje, impulsionados por uma certeza de quase 100% do mercado de que a Reserva Federal irá reduzir as taxas de juro na reunião de setembro. Os futuros do US100 registaram ganhos notáveis de 1,14%. O US500 aumentou ligeiramente abaixo de 1% e o US2000 está a ganhar mais de 2%.

A inflação do IPC dos EUA em julho manteve-se estável em 2,7% em termos homólogos, contra as expectativas de um ligeiro aumento. Em contrapartida, a inflação subjacente subiu mais acentuadamente para 3,1% em termos homólogos. Apesar disso, os dados não alteraram significativamente as perspetivas da Reserva Federal.

Donald Trump descreveu os dados da inflação como “muito bons” e criticou mais uma vez Jerome Powell pela falta de cortes nas taxas. Além disso, o novo governador do Fed, Miran, adotou um tom claramente dovish, afirmando que não havia problemas de inflação, o que deveria justificar taxas de juro mais baixas.

O par EUR/USD recuperou fortemente após as quedas de ontem, subindo do nível 1,1600 para quase 1,1700.

Os preços do gás natural nos EUA caíram significativamente após o último relatório STEO da EIA, que previu uma produção mais elevada para 2025 e 2026.

O petróleo bruto permaneceu sob pressão, apesar da incerteza em torno de uma reunião entre Trump e Putin nesta sexta-feira no Alasca. Os preços do petróleo bruto WTI testaram o nível de US$ 63 por barril. O último relatório da OPEP mostrou um aumento na produção em julho em comparação com o mês anterior, em linha com a restauração da produção após cortes voluntários.

O presidente ucraniano Zelensky indicou que a Rússia está a preparar uma ofensiva após 15 de agosto e afirmou que a Ucrânia não tem intenção de retirar as tropas de Donbas.

O relatório WASDE mostrou um aumento significativo na produção de milho e uma diminuição na produção de soja, levando a uma queda nos preços do milho para menos de 400 cêntimos por bushel e um aumento nos preços da soja para mais de 1000 cêntimos por bushel.

Ontem, Donald Trump apelou a um aumento de quatro vezes nas importações de soja dos EUA pela China. Isto é considerado fisicamente improvável, dadas as compras substanciais da China ao Brasil.

Os preços do trigo também caíram, testando o nível de 500 cêntimos por bushel. Esta queda não esteve relacionada com os dados dos EUA, mas sim com os números globais que mostram um aumento contínuo da produção em comparação com o ano anterior.

O ouro recuperou algumas das suas perdas após a forte retração de ontem, atribuída à incerteza antes da reunião de sexta-feira.

O índice do Instituto ZEW foi publicado hoje. As expectativas do sentimento económico alemão caíram acentuadamente em agosto para 34,7 pontos, ante 52,7 pontos em julho. Esta queda acentuada foi influenciada pela deterioração do sentimento no setor industrial alemão, que foi fortemente afetado pelo acordo comercial recentemente assinado entre a União Europeia e os Estados Unidos.

As ações da gigante alemã de TI SAP.DE caíram quase 5%, atingindo o seu nível mais baixo desde abril. Alguns investidores temem que a empresa alemã possa estar a perder a corrida tecnológica contra as suas congéneres americanas.

Horas depois de o presidente Donald Trump aprovar a venda de chips da Nvidia e da AMD para a China em troca de 15% das ações, Pequim retaliou. O governo chinês proibiu empresas estatais, agências e firmas de comprar e usar esses chips, uma resposta firme à tentativa de diminuir a tensão na guerra comercial.

Criptomoedas ganham com o dólar mais fraco. Bitcoin aproxima-se de US$ 120.000 e Ethereum está acima de US$ 4.400

