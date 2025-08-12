Comentários moderados do novo nomeado de Trump para a Reserva Federal e novos ataques a Powell

Stephen Miran (nomeado por Trump para o Fed) Satisfeito com os dados atuais do BLS sobre a inflação, considerando-os «bem comportados».

Argumenta que não há evidências de inflação impulsionada por tarifas; itens do IPC básico, como preços de automóveis e passagens aéreas, não foram afetados.

Considera a inflação dos aluguéis em parte resultado da imigração ilegal; espera desinflação nos serviços se houver mudanças na política.

Enfatiza a importância da independência do Fed, mas apoia uma maior flexibilização monetária.

Conhecido por favorecer um dólar mais fraco e uma política monetária mais flexível. Donald Trump Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Intensifica as críticas públicas ao presidente do Fed, Jerome Powell, exigindo cortes agressivos nas taxas de juro.

Levanta a possibilidade de ações judiciais relacionadas com a gestão do edifício do Fed.

Argumenta que Powell foi «tarde demais» em flexibilizar a política; defende cortes mais rápidos e profundos nas taxas. Barkin (presidente do Fed de Richmond) Alertou que os riscos de inflação permanecem sem solução, com o mercado de trabalho e os gastos do consumidor ainda incertos.

Destacou o cansaço do consumidor devido aos preços mais altos; alertou que uma retração nos gastos poderia ameaçar a economia.

Sugeriu que o Fed deve permanecer cauteloso e dependente dos dados. As últimas declarações de Miran e Trump reforçam uma possível mudança dovish na narrativa da política monetária dos EUA. Por outro lado, a cautela de Barkin sinaliza que o Fed não tem pressa em reduzir as taxas de juros, enquanto a nomeação de Miran introduz uma voz a favor de mais flexibilização e um dólar mais fraco. A pressão vocal de Trump sobre o Fed para reduzir as taxas amplia a expectativa de que as condições monetárias serão flexibilizadas em breve. Em conjunto, estes desenvolvimentos apontam para um aumento da pressão descendente sobre o dólar americano, especialmente porque o mercado antecipa uma possível acomodação da Fed após a reunião de setembro. Os participantes do mercado devem estar atentos a um dólar mais fraco no outono, com riscos inclinados para uma flexibilização adicional se o impulso económico vacilar. O EURUSD está em alta hoje, após dados mistos do IPC e comentários dovish do novo candidato ao Fed. Além disso, Trump retoma os ataques a Jerome Powell, o que pode exercer mais pressão sobre o dólar. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.