Café recupera 2,5% com a queda dos inventários da ICE📈

Os futuros do café Arábica (COFFEE) na ICE estão a negociar quase 2,5% mais alto hoje, tornando-se a mercadoria agrícola com melhor desempenho. O principal impulsionador desta recuperação é uma queda significativa nos estoques de café na Intercontinental Exchange (ICE). Este declínio acentuado nos estoques da ICE é alimentado em parte pela tarifa de 50% dos EUA sobre as importações do Brasil , que está apertando o mercado de café. De acordo com dados da ICE, os estoques de café caíram para seu nível mais baixo em 17,5 meses , situando-se em 601.717 sacas na terça-feira, 23 de setembro . Também se registou uma descida no café Robusta, com as existências a atingirem o seu nível mais baixo em quase dois meses .

, que está apertando o mercado de café. De acordo com dados da ICE, os estoques de café caíram para seu , situando-se em . Também se registou uma descida no café Robusta, com as existências a atingirem o seu . No curto prazo, a recuperação do café estendeu-se aos Robustas , impulsionada pelas previsões de fortes chuvas nas Terras Altas Centrais do Vietname , que deverão durar até ao final do mês e potencialmente prejudicar os grãos que entram na sua fase final de desenvolvimento antes da colheita.

, impulsionada pelas previsões de , que deverão durar até ao final do mês e potencialmente prejudicar os grãos que entram na sua fase final de desenvolvimento antes da colheita. Por outro lado, a agência brasileira Somar Meteorologia informou que as chuvas em Minas Gerais devem continuar durante a semana. Se essas chuvas persistirem por mais tempo, os preços do Arábica podem enfrentar resistência técnica, apesar da queda dos estoques da ICE. Na semana passada, os futuros do café recuaram para mínimos de um mês com as previsões de aumento das chuvas na região chave do Brasil, Minas Gerais. No entanto, os últimos dados da ICE reacenderam o interesse de compra e a demanda especulativa do café. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Gráfico do CAFÉ (Intervalo Diário - D1) De uma perspetiva técnica, os preços quebraram acima da EMA de 50 períodos no gráfico diário, depois de testar recentemente a EMA de 200 períodos (linha vermelha), após uma queda acentuada nos 420 a 350. O preço está neste momento a testar a retração Fibonacci de 61,8%. Fonte: xStation5 Relatório da CFTC sobre o Compromisso dos Negociadores (CoT) O último relatório da CFTC sobre o mercado do café (em 16 de setembro) pôs em evidência diferenças notáveis de posicionamento entre os grandes especuladores (managed money) e os comerciais (produtores, exportadores, transformadores). Comerciais: Detêm mais posições curtas (76.352 contratos ) do que posições longas (41.032 contratos ).

) do que posições longas ). Esta é uma configuração clássica , com os produtores e comerciantes a cobrirem as vendas de colheitas futuras.

, com os produtores e comerciantes a cobrirem as vendas de colheitas futuras. O posicionamento líquido é fortemente curto, reflectindo a cobertura contra potenciais descidas de preços. Dinheiro administrado: Detém 50.407 contratos longos contra apenas 9.246 contratos curtos .

contra apenas . Além disso, 23.530 contratos estão listados como “spreading” (estratégias neutras).

estão listados como “spreading” (estratégias neutras). O posicionamento líquido permanece fortemente longo , com um rácio de cerca de 5:1 longos vs. curtos .

, com um rácio de cerca de . Em comparação com a semana anterior, o managed money aumentou as suas posições longas em +1.731 contratos. Em resumo: Os comerciais estão a jogar defensivamente, usando preços mais altos para se protegerem contra riscos de queda de preços - um comportamento normal para os produtores.

estão a jogar defensivamente, usando preços mais altos para se protegerem contra riscos de queda de preços - um comportamento normal para os produtores. Os fundos especulativos esperam claramente novos aumentos de preços, mantendo uma forte tendência longa.

esperam claramente novos aumentos de preços, mantendo uma forte tendência longa. No entanto, se os produtores continuarem a fazer uma cobertura agressiva, isso poderá minar as bases para futuras subidas acentuadas. Fonte: CFTC

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.