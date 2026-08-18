Os futuros do café estão a registar uma forte recuperação, subindo quase 3% hoje, à medida que restrições agudas de oferta a curto prazo se chocam com a dinâmica de vencimento dos contratos. Esta recuperação destaca um mercado cada vez mais fragmentado, em que a disponibilidade imediata se encontra sob intensa pressão, mesmo que as perspetivas de produção a médio prazo pareçam mais equilibradas. Dinâmica da curva de prazos: backwardation e inclinação A curva de futuros do café apresenta um acentamento significativo em condições de backwardation profunda, em que os contratos de entrega imediata são negociados com um prémio elevado em relação aos prazos de vencimento mais distantes. Os dados de cotação em tempo real mostram que os futuros de setembro estão a subir para 3,47/3,60 dólares/lb, enquanto os contratos mais distantes na curva diminuem acentuadamente para 3,18 dólares/lb em dezembro e para valores inferiores a 3,00 dólares/lb nos prazos mais distantes de 2027/2028. Esta curva acentuada e descendente indica uma grave escassez no mercado à vista. Quando os grãos físicos para entrega imediata são escassos, os compradores pagam um rendimento de conveniência substancial pela entrega imediata, em vez de esperarem que as colheitas futuras cheguem aos portos de consumo. Fonte: Bloomberg Finance LP Curvas de futuros do café (atual em branco, de ontem em azul, de há um mês em amarelo). Por que razão o diferencial entre setembro e dezembro está a aumentar? O diferencial de preço entre o contrato de curto prazo de setembro e o contrato de prazo mais longo de dezembro aumentou drasticamente, atingindo quase 30 cêntimos/lb (face aos 27,20 cêntimos/lb no fecho anterior). Principais fatores por trás do aumento do spread Vencimento iminente do contrato e «short squeeze»: À medida que o contrato de arábica de setembro se aproxima do vencimento, os detentores de posições curtas enfrentam uma escolha forçada: entregar café físico certificado ou recomprar os seus contratos de papel. Esta corrida para cobrir as posições desencadeou um «short squeeze» agressivo, reduzindo drasticamente o volume de posições em aberto e impulsionando os preços à vista.

À medida que o contrato de arábica de setembro se aproxima do vencimento, os detentores de posições curtas enfrentam uma escolha forçada: entregar café físico certificado ou recomprar os seus contratos de papel. Esta corrida para cobrir as posições desencadeou um «short squeeze» agressivo, reduzindo drasticamente o volume de posições em aberto e impulsionando os preços à vista. Esgotamento dos inventários da bolsa: Os stocks certificados pela ICE têm vindo a diminuir de forma consistente há mais de um mês, caindo para mínimos de vários anos.

Os stocks certificados pela ICE têm vindo a diminuir de forma consistente há mais de um mês, caindo para mínimos de vários anos. Gargalos na colheita e na logística: Os atrasos na colheita no Brasil abrandaram as chegadas precoces ao mercado. Simultaneamente, graves obstáculos logísticos na Colômbia, na sequência de um grande terramoto, agravados por danos causados pelas chuvas a meio da colheita, têm limitado os fluxos de exportação a curto prazo.

Os atrasos na colheita no Brasil abrandaram as chegadas precoces ao mercado. Simultaneamente, graves obstáculos logísticos na Colômbia, na sequência de um grande terramoto, agravados por danos causados pelas chuvas a meio da colheita, têm limitado os fluxos de exportação a curto prazo. Escassez no mercado à vista vs. excedente futuro: Embora os fornecimentos físicos imediatos estejam retidos ou atrasados, o consenso do mercado continua a antecipar uma colheita brasileira substancial mais para o final do ciclo de 2026/27. Isto cria uma bifurcação acentuada: preços elevados hoje, seguidos de um alívio antecipado amanhã. Fonte: Bloomberg Finance LP Os spreads do calendário do café encontram-se nos níveis mais elevados dos últimos anos. Perspetivas meteorológicas nas principais regiões produtoras Os fundamentos do mercado físico continuam fortemente ligados aos padrões meteorológicos nas principais origens de arábica e robusta: Brasil: Regista uma seca sazonal nos cinturões de produção centrais, o que continua a ser desfavorável à recuperação das árvores e ao desenvolvimento dos grãos.

Regista uma seca sazonal nos cinturões de produção centrais, o que continua a ser desfavorável à recuperação das árvores e ao desenvolvimento dos grãos. Colômbia e América Central: A Colômbia enfrenta perturbações persistentes nas exportações devido a chuvas excessivas e danos sísmicos, enquanto o México regista condições favoráveis para a colheita.

A Colômbia enfrenta perturbações persistentes nas exportações devido a chuvas excessivas e danos sísmicos, enquanto o México regista condições favoráveis para a colheita. África Oriental e Ocidental: A Costa do Marfim, o Gana e os produtores da África Oriental (Etiópia, Quénia, Tanzânia) registam aguaceiros isolados a dispersos, com temperaturas próximas ou acima do normal.

A Costa do Marfim, o Gana e os produtores da África Oriental (Etiópia, Quénia, Tanzânia) registam aguaceiros isolados a dispersos, com temperaturas próximas ou acima do normal. Ásia-Pacífico: O Vietname beneficia de chuvas de monção maioritariamente favoráveis, que favorecem o desenvolvimento do robusta, enquanto a Indonésia regista condições razoáveis, a par de uma seca sazonal que se mantém. Café (D1) Os futuros do Arábica recuperam-se de forma agressiva hoje, registando uma quebra decisiva acima da EMA30 (318,85 dólares), enquanto o preço se mantém firme em torno do nível da EMA10 (323,36 dólares). Apesar da recente consolidação de várias semanas e da queda acentuada desencadeada pela renovação do contrato, o panorama técnico continua otimista. O alinhamento das médias móveis reforça uma estrutura subjacente de alta, com a EMA10 posicionada acima da EMA30 e da EMA100. A manutenção do impulso acima do suporte da EMA10 mantém intacta a trajetória ascendente mais ampla, abrindo caminho para que os compradores visem a retração de Fibonacci de 23,6% (330,07 dólares) e as recentes máximas locais próximas dos 350 dólares. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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