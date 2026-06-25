A sessão de quinta-feira será marcada, principalmente, pela divulgação de dados macroeconómicos fundamentais dos Estados Unidos, que poderão definir a tendência do dólar, das obrigações e dos índices bolsistas. O foco principal será o relatório sobre a inflação do PCE — o indicador preferido da Reserva Federal para medir o crescimento dos preços —, tanto em termos globais como em termos subjacentes. Ao mesmo tempo, os investidores receberão o valor definitivo do crescimento económico do primeiro trimestre, dados sobre o rendimento e as despesas dos americanos e o número semanal de pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Este conjunto de publicações deverá proporcionar uma imagem mais clara do estado da economia norte-americana e da persistência das pressões inflacionistas. Dados mais fortes do que o esperado poderão limitar as expectativas de cortes rápidos nas taxas de juro por parte da Reserva Federal, enquanto valores mais fracos poderão reforçar os argumentos a favor de uma trajetória de política monetária mais dovish. Dada a concentração de várias publicações importantes às 14h30, é de esperar uma volatilidade elevada na maioria das classes de ativos. Calendário económico 06:00 GMT – Japão: Indicador avançado, valor final – previsão: –, valor anterior: 0,5 07:45 GMT – França: Confiança do consumidor – previsão: 83, valor anterior: 82 08:00 GMT – Espanha: Inflação do IHPC em termos homólogos – previsão: 2,7%, valor anterior: 2,7% 08:00 GMT – Espanha: PIB em relação ao trimestre anterior – previsão: 0,6%, anterior: 0,6% 09:00 GMT – Itália: Produção industrial em relação ao mês anterior – previsão: – 10:00 GMT – Reino Unido: Leilão de títulos do Tesouro a 7 anos, rendimento – previsão: –, anterior: 4,419% 10h00 GMT – Reino Unido: leilão de títulos do Tesouro a 7 anos, rácio de cobertura – previsão: –, valor anterior: 3,6 11h00 GMT – Zona Euro: dados do BCE sobre empréstimos aos bancos centrais – previsão: -40 mil milhões de euros, valor anterior: -46 mil milhões de euros 13h30 GMT – Estados Unidos: Índice de Preços PCE em termos homólogos – previsão: 3,8%, anterior: 4,1% 13h30 GMT – Estados Unidos: Índice de Preços PCE em termos mensais – previsão: 0,4%, anterior: 0,5% 13h30 GMT – Estados Unidos: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego – previsão: 226 mil, valor anterior: 225 mil 13h30 GMT – Estados Unidos: PIB, valor final anualizado em termos trimestrais – previsão: 1,8%, valor anterior: 1,6% 13h30 GMT – Estados Unidos: Encomendas de bens duradouros – previsão: 8,0%, valor anterior: -5,0% 13h30 GMT – Estados Unidos: Índice de Preços PCE subjacente em termos homólogos – previsão: 3,3%, valor anterior: 3,4% 13h30 GMT – Estados Unidos: Índice de Preços PCE subjacente em relação ao mês anterior – previsão: 0,2%, valor anterior: 0,31% 13h30 GMT – Estados Unidos: Despesas de consumo em relação ao mês anterior – previsão: 0,5%, valor anterior: 0,6% 13h30 GMT – Estados Unidos: Deflator dos preços do PIB, valor definitivo – previsão: 3,5%, valor anterior: 3,5% 13h30 GMT – Estados Unidos: Rendimento pessoal, variação mensal – previsão: 0,0%, valor anterior: 0,4% 13h30 GMT – Estados Unidos: Consumo pessoal real mensal – previsão: 0,1%, valor anterior: 0,2% 13h30 GMT – Estados Unidos: Deflator do PIB, valor final – previsão: 3,5%, valor anterior: 3,5% 13h30 GMT – Estados Unidos: Encomendas de bens duradouros (base) – previsão: 1,1%, valor anterior: 0,6% 13h30 GMT – Estados Unidos: Índice de Preços PCE (base), valor final – previsão: 4,4%, valor anterior: 4,4% 13h30 GMT – Estados Unidos: Pedidos de subsídio de desemprego recorrentes – previsão: 1,810 milhões, valor anterior: 1,801 milhões 13h30 GMT – Estados Unidos: Índice de Preços PCE, leitura final – previsão: 4,5%, valor anterior: 4,5% 13h30 GMT – Estados Unidos: Variação das reservas de gás natural da EIA – previsão: 73 mil milhões de pés cúbicos, valor anterior: 69 mil milhões de pés cúbicos 16h00 GMT – Estados Unidos: Índice de Atividade Industrial do Fed de Kansas City – previsão: 9, valor anterior: 7 16h00 GMT – Estados Unidos: Índice Composto do Fed de Kansas City – previsão: 8, valor anterior: 6 Discursos de responsáveis dos bancos centrais 10h00 GMT – Zona Euro: Philip Lane, do BCE, discursa 11h00 GMT – Zona Euro: Isabel Schnabel, do BCE, discursa 13h00 GMT – Zona Euro: Piero Cipollone, do BCE, discursa 19h40 GMT – Estados Unidos: Williams, da Fed Fonte: xStation5

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