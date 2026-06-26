A agenda macroeconómica desta sexta-feira está relativamente vazia, e o volume de negociação poderá registar uma queda significativa, à medida que o mercado encerra uma semana de quedas acentuadas, enquanto os investidores analisam os dados de ontem sobre a inflação do PCE e os comentários de tom hawkish dos membros da FED. A sessão de hoje decorrerá sem quaisquer dados de «grande peso». As únicas publicações agendadas para hoje são o índice de confiança do consumidor e as expectativas de inflação da Universidade de Michigan, a par de discursos de mais membros da Reserva Federal, Williams e Kashkari. Para além dos índices bolsistas, o par EUR/USD deverá também estar no centro das atenções, tendo caído abaixo do suporte-chave de 1,14 no final da semana. Principais divulgações da sessão asiática Japão: O valor do IPC subjacente de junho para a região de Tóquio situou-se em 1,6% em termos homólogos. Embora o resultado esteja totalmente em linha com o consenso do mercado (1,6% a/a), indica uma clara aceleração na dinâmica dos preços em comparação com o mês anterior (1,3% a/a). Isto mantém a pressão sobre o Banco do Japão no que diz respeito a novos aumentos das taxas de juro.



O valor do IPC subjacente de junho para a região de Tóquio situou-se em 1,6% em termos homólogos. Embora o resultado esteja totalmente em linha com o consenso do mercado (1,6% a/a), indica uma clara aceleração na dinâmica dos preços em comparação com o mês anterior (1,3% a/a). Isto mantém a pressão sobre o Banco do Japão no que diz respeito a novos aumentos das taxas de juro. Nova Zelândia e EUA: A sessão noturna trouxe também discursos de representantes dos bancos centrais, a presidente do RBNZ, Breman, e o membro do FOMC, Goolsbee, que moldaram o sentimento matinal nos pares relacionados com o USD e o NZD. Calendário Macroeconómico 08:00 Noruega: Vendas a retalho, excluindo automóveis, s.a. (m/m) (maio). Real: -2,1% | Anterior: 0,3%



| Anterior: 0,3% 08:00 Suécia: (a/a) (maio). Real: 6,6% | Anterior: 4,7%



| Anterior: 4,7% 09:00 Suécia: Índice de Confiança do Consumidor (junho). Anterior: 92,4



09:00 Suécia: Índice de Confiança do Setor Industrial (junho). Anterior: 100,5



09:00 Eslováquia: IPP (a/a) (maio). Anterior: 2,6%



10:30 Alemanha: Discurso do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel



14:30 EUA: Balança comercial de bens (maio). Consenso: -85,1 mil milhões de USD | Anterior: -82,4 mil milhões de USD



16:00 EUA: Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan (junho). Consenso: 50 | Anterior: 44,8



16:00 EUA: Expectativas de inflação a curto prazo (junho). Consenso: 4,6% | Anterior: 4,8%



16:00 EUA: Expectativas de inflação a longo prazo (junho). Consenso: 3,4% | Anterior: 3,9%



16:30 EUA: Discurso do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams



17:30 EUA: Discurso do presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari 3 Mercados a acompanhar hoje EURUSD: O principal par cambial estará totalmente sob a influência das publicações norte-americanas desta tarde. O valor do índice da Universidade de Michigan de junho (consenso: 50) e, acima de tudo, os subcomponentes relativos às expectativas de inflação a curto e longo prazo dos americanos serão cruciais para a trajetória do dólar. Um aumento da volatilidade antes do fim de semana poderá ser desencadeado por tons «hawkish» ou «dovish» nos próximos discursos de Williams e Kashkari, do Fed. Petróleo Brent (OIL): Os preços das matérias-primas estão a evoluir perto dos níveis de resistência locais devido à situação geopolítica tensa no Médio Oriente. Às 19:00, os investidores receberão o relatório semanal da Baker Hughes sobre o número de plataformas de perfuração nos EUA (o consenso aponta para um ligeiro aumento para 436). Qualquer queda na atividade de perfuração nos EUA poderá servir de pretexto para uma recuperação dos preços antes do final da semana. Nasdaq 100 (US100): Os futuros do índice tecnológico norte-americano voltaram a ficar sob pressão na sequência de uma onda de vendas das ações da Apple e do anúncio da Microsoft relativo aos aumentos de preços da XBOX, devido ao aumento dos custos dos componentes. A par da ansiedade em torno do «AI Trade», o Nasdaq poderá ser ainda mais pressionado por mensagens de linha dura da Reserva Federal.

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