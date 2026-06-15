Hoje, os mercados estão a ser impulsionados principalmente pelo acordo alcançado entre os EUA e o Irão, que está a ofuscar todos os dados macroeconómicos divulgados pelas principais economias. De qualquer forma, esses dados são bastante escassos. Na sexta-feira à noite, recebemos apenas dados de caráter não quantitativo relativos ao sentimento dos consumidores e às expectativas de inflação da Universidade de Michigan. Está prevista para hoje a publicação dos dados da produção industrial da zona euro (abril) e dos Estados Unidos (maio). No entanto, os investidores já estão de olho nas decisões de política monetária de amanhã na Austrália e no Japão, que darão início a uma semana bastante intensa nesta frente. Há fortes indícios de que o Banco do Japão optará por mais um aumento das taxas de juro, elevando a taxa de referência para 1%. Dados macroeconómicos Sexta-feira O relatório de junho da Universidade de Michigan revelou-se promissor: As expectativas de inflação a um ano diminuíram para 4,6% (face aos 4,8% do mês anterior). As expectativas a cinco anos registaram uma descida ainda mais significativa (de 3,9% para 3,4% ). O índice de confiança dos consumidores subiu para 48,9 (em comparação com 44,8 em maio).

Calendário económico



Segunda-feira Terça-feira Calendário de Resultados EUA Canopy Growth ( CGC.US ) – BMO (Antes da Abertura do Mercado)

) – BMO (Antes da Abertura do Mercado) Quantum ( QMCO.US ) – AMC (Após o Encerramento do Mercado)

) – AMC (Após o Encerramento do Mercado) Dave & Buster’s Entertainment ( PLAY.US ) – AMC (Após o Encerramento do Mercado)

) – AMC (Após o Encerramento do Mercado) Nuvve Holding ( NVVE.US ) – AMC (Após o Encerramento do Mercado)

) – AMC (Após o Encerramento do Mercado) Regencell Bioscience ( RGC.US ) – AMC (Após o Fechamento do Mercado) 3 Mercados a Acompanhar Petróleo Bruto (OIL) O anúncio do acordo entre os EUA e o Irão levou a uma queda de quase 4,5% nos preços do petróleo Brent. A assinatura do acordo está agendada para a próxima sexta-feira. Entretanto, o Estreito de Ormuz será desminado. Ouro (GOLD) A diminuição da ansiedade geopolítica global levou, paradoxalmente, a um aumento nos preços dos metais preciosos, o que atribuímos principalmente à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro em todo o mundo. No entanto, o preço do ouro continua próximo dos seus mínimos de 2026. NIKKEI 225 (JP225) As notícias de hoje vindas de Washington permitiram que o índice subisse quase 5%. A reunião do Banco do Japão (BoJ) aguarda-nos durante a noite de segunda para terça-feira, na qual se espera um aumento das taxas de juro. As orientações futuras delineadas pelos decisores políticos serão cruciais tanto para o iene como para o NIKKEI 225.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.