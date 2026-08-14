O USDJPY está a registar uma ligeira descida hoje, em parte devido à desvalorização do dólar norte-americano, embora o iene também pareça estar a ser apoiado por notícias da Reuters. De acordo com três fontes anónimas a par da posição do Banco do Japão, este poderá aumentar as taxas de juro já em setembro de 2026. O banco central estará também, alegadamente, a considerar acelerar o ritmo do aperto monetário, em relação ao ritmo recente de cerca de dois aumentos por ano. As fontes apontaram para a possibilidade de uma medida na reunião de 17 e 18 de setembro, embora o Banco do Japão não tenha comentado as notícias. Para o iene, isto poderá representar uma mudança importante na narrativa, uma vez que o mercado poderá ter de considerar não só outro aumento das taxas, mas também intervalos potencialmente mais curtos entre medidas subsequentes.

A taxa de política monetária do BoJ situa-se atualmente em 1%, o seu nível mais elevado em 31 anos, depois de o banco central ter mantido as taxas inalteradas na sua reunião de julho.

Os mercados estão a precificar uma probabilidade de cerca de 80% de um aumento das taxas em setembro, enquanto a rendibilidade das obrigações do Estado japonês a 5 anos subiu para um máximo histórico.

O iene mantém-se próximo dos 160 por dólar norte-americano, apesar da intervenção conjunta do Japão e dos EUA no mercado cambial em julho.

Por que razão poderá o Banco do Japão acelerar os aumentos das taxas de juro?

O principal argumento a favor de um aperto monetário mais rápido é o cenário de inflação cada vez mais preocupante no Japão. A inflação anual no mercado grossista manteve-se em julho em níveis próximos dos máximos dos últimos três anos, enquanto os inquéritos às expectativas de inflação junto das famílias, das empresas e dos economistas revelam valores que se aproximam ou excedem os 2%.

A taxa de câmbio reveste-se de particular importância. Um iene fraco aumenta o custo da energia, das matérias-primas e de outros bens importados, podendo agravar a pressão inflacionista em toda a economia. Em julho, a moeda japonesa caiu para o seu nível mais baixo em cerca de 40 anos, e a recuperação subsequente não foi suficiente para produzir uma inversão duradoura. Com os preços do petróleo também elevados, o iene fraco tornou-se cada vez mais relevante para os esforços do Banco do Japão no sentido de controlar a inflação.

É também possível observar uma mudança de postura na comunicação do banco central. O resumo das opiniões da reunião de julho revelou que alguns membros do conselho do BoJ eram favoráveis a subidas de taxas mais rápidas, para evitar que a política monetária ficasse aquém da inflação. O governador Kazuo Ueda indicou igualmente que o ritmo de aperto monetário poderia ser acelerado caso as condições financeiras se revelassem demasiado acomodatícias.

O que significariam aumentos mais rápidos das taxas de juro para o iene?

No que diz respeito ao iene, a questão fundamental não é necessariamente um único aumento em setembro, mas a potencial alteração em toda a trajetória das taxas de juro. O Japão manteve custos de financiamento extremamente baixos durante anos, enquanto as taxas de juro nos EUA eram consideravelmente mais elevadas. Este diferencial aumentou a atratividade de estratégias que envolvem posições de endividamento ou financiamento em ienes e o investimento em ativos de maior rendimento.

Se o Banco do Japão passar de cerca de dois aumentos por ano para um aperto monetário mais frequente, o diferencial de rendibilidade entre os ativos japoneses e estrangeiros poderá começar a estreitar-se mais rapidamente. O mercado obrigacionista sugere que os investidores já estão a precificar parcialmente esse cenário: na sequência da notícia da Reuters, a rendibilidade das obrigações do Estado japonês a 2 anos, que é particularmente sensível às expectativas em relação à política do Banco do Japão, subiu, enquanto a rendibilidade a 5 anos atingiu um máximo histórico.

A perspetiva de taxas de juro japonesas mais elevadas não implica automaticamente uma apreciação sustentada do iene. A cotação do USDJPY depende também dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, da política da Reserva Federal, dos preços da energia e da procura global pelo dólar. Os rendimentos elevados das obrigações norte-americanas continuam a conferir ao dólar uma vantagem relativa, enquanto os preços mais elevados do petróleo são desfavoráveis para o Japão, na sua qualidade de grande importador de energia.

Isto também ajuda a explicar por que razão a intervenção conjunta entre o Japão e os EUA, em julho, não conseguiu produzir uma mudança duradoura na tendência da taxa de câmbio. A intervenção pode alterar drasticamente a dinâmica do mercado a curto prazo, mas, por si só, pode ter dificuldade em superar os diferenciais de taxas de juro e outras forças macroeconómicas. No que diz respeito à tendência do iene a longo prazo, a questão fundamental poderá, portanto, ser se um aumento das taxas em setembro — caso venha a ocorrer — seria uma medida isolada ou o início de um ciclo de aperto monetário mais acelerado por parte do Banco do Japão.

Gráfico do USDJPY (D1, H1)

O par recuperou parte das perdas provocadas pela intervenção, a qual não representa um mecanismo duradouro para moldar as forças do mercado livre. O USDJPY mantém-se dentro de um canal de preços ascendente e, enquanto se mantiver acima de 155 e da média móvel exponencial de 200 sessões (EMA200, linha vermelha, em torno de 159), a tendência ascendente mais ampla continua a ser o cenário de base. Uma nova descida em direção a 156 poderia aumentar a probabilidade de uma inversão de tendência e não pode ser descartada caso o BoJ proceda a uma mudança significativa na política monetária.

Fonte: xStation5

No gráfico horário, o USDJPY mantém-se dentro de um canal ascendente de curto prazo. Uma quebra abaixo do seu limite inferior poderá desencadear uma correção de 1:1 e, potencialmente, empurrar o par para a zona dos 150.

Fonte: xStation5

O gráfico do posicionamento especulativo nos futuros do iene revela uma mudança clara na sequência das últimas intervenções. Os dados divulgados na passada sexta-feira, relativos às posições à data da terça-feira anterior, revelaram uma transição de um posicionamento líquido curto para um posicionamento líquido longo. No passado, mudanças desta magnitude têm tendido a proporcionar um apoio adicional ao iene. A questão fundamental é o que irão revelar os dados mais recentes sobre o posicionamento, relativos a esta terça-feira e cuja divulgação está prevista para hoje.

Fonte: XTB Research