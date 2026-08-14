Índices e Empresas O mercado europeu em geral está a ser negociado sem uma direção clara hoje, os fortes ganhos registados por algumas gigantes do setor industrial e das tecnologias da informação são contrabalançados por ligeiras correções no resto do mercado.

Os futuros do Stoxx 50 ( EU50 ) estão a ser negociados sem variações significativas. O DAX alemão apresenta o melhor desempenho ( DE40 : +0,3%), apoiado pelos ganhos nas ações da SAP, enquanto o SMI suíço fica para trás ( SUI20 : -0,6%), sensível à realização de lucros no setor farmacêutico.

) estão a ser negociados sem variações significativas. O DAX alemão apresenta o melhor desempenho ( : +0,3%), apoiado pelos ganhos nas ações da SAP, enquanto o SMI suíço fica para trás ( : -0,6%), sensível à realização de lucros no setor farmacêutico. As ações europeias do setor das tecnologias da informação estão a registar ganhos significativos esta sexta-feira ( SAP : +4,3%, Nemetschek : +8,8%, TeamViewer : +6,0%), impulsionadas por notícias da Reuters sobre negociações de aquisição da Workday pela Silver Lake e pela diminuição das preocupações dos investidores relativamente ao refinanciamento da dívida do setor tecnológico.

: +4,3%, : +8,8%, : +6,0%), impulsionadas por notícias da Reuters sobre negociações de aquisição da Workday pela Silver Lake e pela diminuição das preocupações dos investidores relativamente ao refinanciamento da dívida do setor tecnológico. As ações da Workday subiram quase 18% (o maior ganho intradiário desde 2012) na sequência de notícias sobre uma potencial aquisição. A notícia impulsionou também outras empresas do setor, incluindo a Salesforce, a HubSpot e a Wix.com. Fonte: XTB Research Economia e Geopolítica De acordo com a estimativa preliminar do Eurostat, o PIB ajustado sazonalmente cresceu 0,4% em termos trimestrais na zona do euro (+1,0% em termos homólogos) e 0,5% em termos trimestrais na UE (+1,2% em termos homólogos) no segundo trimestre, recuperando dinamismo após um primeiro trimestre fraco. O emprego em ambas as regiões registou um crescimento modesto de 0,1% em termos trimestrais (+0,5% em termos homólogos).

A inflação do IPC francês subiu para 2,1% em termos homólogos em julho de 2026 (face aos 1,8% registados em junho), registando uma recuperação de 0,6% em termos mensais. O aumento dos preços foi impulsionado pelos serviços (transportes, alojamento) e pela energia (+2,3% em termos mensais), enquanto os aumentos foram atenuados pelas promoções de verão nos bens manufaturados (-2,0% em termos mensais).

Os preços no mercado grossista alemão subiram 5,3% em termos homólogos (+0,2% em termos mensais) em julho de 2026. Os principais fatores foram as tensões geopolíticas em torno do Irão e o fim dos cortes temporários nos impostos sobre os combustíveis (produtos petrolíferos: +24,1% em termos homólogos). Os metais não ferrosos também registaram um aumento acentuado (+27,8% em termos homólogos), ao passo que se verificaram quedas de preços nos animais vivos (-18,5%) e nos lacticínios.

Os dados da Kpler indicam que foram registadas 13 travessias confirmadas pelo Estreito de Ormuz a 13 de agosto (+44% em relação ao dia anterior), com 9 navios a utilizarem rotas traçadas pelo Irão. Também se observou um aumento do tráfego no Estreito de Bab al-Mandab (29 travessias) e no Mar Vermelho (18 navios entraram, 11 saíram). Moedas, Matérias-primas e Energia O Índice do Dólar dos EUA ( USDIDX ) está a cair 0,3% hoje, na sequência da tentativa de ontem de atingir o máximo das últimas duas semanas. O dólar neozelandês está a registar a recuperação mais forte ( NZDUSD : +0,8%), recuperando da onda de vendas de ontem, desencadeada por uma queda nas expectativas de inflação. O EURUSD valoriza 0,35%, subindo para 1,1570.

) está a cair 0,3% hoje, na sequência da tentativa de ontem de atingir o máximo das últimas duas semanas. O dólar neozelandês está a registar a recuperação mais forte ( : +0,8%), recuperando da onda de vendas de ontem, desencadeada por uma queda nas expectativas de inflação. O valoriza 0,35%, subindo para 1,1570. Os metais preciosos estão a recuperar ligeiramente após a correção de ontem. O ouro valoriza-se 0,3%, para 4 362 dólares por onça, enquanto a prata sobe 0,8%, atingindo os 64,95 dólares por onça.

valoriza-se 0,3%, para 4 362 dólares por onça, enquanto sobe 0,8%, atingindo os 64,95 dólares por onça. Os futuros do petróleo Brent (OIL) perderam os ganhos registados no início da sessão e estão a ser negociados estáveis, perto dos 87 dólares por barril. Entretanto, mantêm-se os ganhos nos futuros do gás natural (NATGAS: +0,2%, NATGAS.EU: +0,5%).

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.