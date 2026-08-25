O sentimento do mercado esta manhã está a ser marcado por novas preocupações quanto ao ritmo de crescimento económico na zona do euro e à persistência da inflação. Os investidores estão a avaliar os dados mistos do PMI divulgados ontem, à procura de mais pistas sobre os próximos passos dos bancos centrais. A sessão de hoje trará vários dados importantes das economias europeias, incluindo o valor definitivo do PIB da Alemanha e o Índice de Clima Empresarial Ifo. No decorrer do dia, a atenção deslocar-se-á para os EUA, onde os dados do mercado imobiliário e o Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board estarão em destaque e poderão desencadear uma maior volatilidade na paridade EUR/USD e nos índices de Wall Street. Principais divulgações da sessão asiática O Banco Central da Austrália (RBA) publicou a ata da sua reunião de agosto, apontando para uma vigilância continuada de orientação restritiva face às pressões inflacionistas persistentes, particularmente no mercado de trabalho. Calendário macroeconómico 08:00 Alemanha - PIB final trimestral (q/q): Valor mais recente: 0,3%. Consenso: 0,2%. Anterior: 0,4%.

08:00 Alemanha - PIB final, não sazonalizado, em termos homólogos: Valor mais recente: 1,0%. Consenso: 0,9%. Anterior: 0,8%.

08:45 França - Índice de Confiança do Consumidor. Consenso: 87. Anterior: 86.

09:30 Suécia - Atas da reunião do Riksbank.

09:30 Polónia - Taxa de desemprego. Consenso: 5,9%. Anterior: 5,8%.

10:00 Alemanha - Índice Ifo de Clima Empresarial. Consenso: 87,1. Anterior: 86,6.

14:00 Hungria - Decisão sobre a taxa de juro. Consenso: 5,50%. Anterior: 5,75%.

14:00 EUA - Discurso do presidente da Fed de Richmond, Tom Barkin.

16:00 EUA - Vendas de habitações novas. Consenso: 620 mil. Anterior: 628 mil.

16:00 EUA - Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board. Consenso: 90,2. Anterior: 90,8.

16:00 EUA - Índice de Produção Industrial do Fed de Richmond. Consenso: 7. Anterior: 5.

22:00 EUA - Discurso do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin.

22:40 EUA - Inventários semanais de petróleo bruto da API. Consenso: +0,5 milhões de barris. Anterior: -0,33 milhões de barris. 3 Mercados a acompanhar EUR/USD - em destaque devido à divulgação, esta manhã, de um conjunto de dados alemães, incluindo o PIB e o Índice de Clima Empresarial Ifo, seguidos, à tarde, de dados sobre o mercado imobiliário e a confiança dos consumidores nos EUA.

- em destaque devido à divulgação, esta manhã, de um conjunto de dados alemães, incluindo o PIB e o Índice de Clima Empresarial Ifo, seguidos, à tarde, de dados sobre o mercado imobiliário e a confiança dos consumidores nos EUA. DAX (DE40) - sensível ao Índice de Clima Empresarial Ifo e aos dados finais do PIB da Alemanha, que proporcionarão uma visão mais aprofundada sobre a saúde da economia e as perspetivas para a maior economia da Europa.

- sensível ao Índice de Clima Empresarial Ifo e aos dados finais do PIB da Alemanha, que proporcionarão uma visão mais aprofundada sobre a saúde da economia e as perspetivas para a maior economia da Europa. Petróleo bruto (WTI/Brent) - o mercado será influenciado pelo relatório de inventários da API, a publicar esta noite, bem como pelo sentimento geral em torno da procura nas maiores economias mundiais.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.