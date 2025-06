Calendário económico: dados de mercado de trabalho e acordos comerciais🔎

Entre os principais dados macroeconómicos divulgados hoje estão o relatório do mercado de trabalho dos EUA — ADP, os dados do PMI e do ISM dos serviços, bem como a decisão sobre as taxas de juro do Banco do Canadá.

No entanto, hoje também podemos esperar atualizações importantes relacionadas com novos acordos comerciais dos EUA com outros parceiros. Ontem, a Casa Branca confirmou que os parceiros comerciais dos EUA têm até hoje para apresentar as suas propostas.

Calendário diário detalhado:

08:15 BST, Espanha - Dados do PMI para maio:

PMI de serviços da HCOB Espanha: previsão 52,8; anterior 53,4;

08:45 BST, Itália - Dados do PMI para maio:

PMI de serviços da HCOB Itália: previsão 52,1; anterior 52,9;

PMI composto da HCOB Itália: anterior 52,1;

08:50 BST, França - Dados do PMI para maio:

PMI Composto da HCOB França: previsão 48,0; anterior 47,8;

PMI de Serviços da HCOB França: previsão 47,4; anterior 47,3;

08:55 BST, Alemanha - Dados do PMI para maio:

PMI Composto da HCOB Alemanha: previsão 48,6; anterior 50,1;

PMI de serviços da HCOB Alemanha: previsão 47,2; anterior 49,0;

09:00 BST, Zona Euro - Dados do PMI para maio:

PMI de serviços da HCOB Zona Euro: previsão 48,9; anterior 50,1;

PMI composto da HCOB Zona Euro: previsão 49,5; anterior 50,4;

09h30 BST, Reino Unido - Dados do PMI para maio:

PMI de serviços da S&P Global: previsão 50,2; anterior 49,0;

PMI composto da S&P Global: previsão 49,4; anterior 48,5;

13h15 BST, Estados Unidos - Dados de emprego para maio:

Variação do emprego não agrícola ADP: previsão 111 mil; anterior 62 mil;

13h30 BST, Estados Unidos - Discurso do membro da FOMC, Bostic

13h30 BST, Estados Unidos - Discurso do governador da Fed, Cook

14h45 BST, Estados Unidos - Dados do PMI para maio:

PMI Composto Global da S&P: previsão 52,1; anterior 50,6;

PMI de Serviços Global da S&P: previsão 52,3; anterior 50,8;

14h45 BST, Canadá - Declaração sobre as taxas do BoC

14h45 BST, Canadá - Decisão sobre as taxas de juro do BoC para dezembro:

previsão 2,75%; anterior 2,75%;

15h00 BST, Estados Unidos - Dados ISM para maio:

PMI não industrial ISM: previsão 52,0; anterior 51,6;

Emprego não industrial ISM: anterior 49,0;

Preços não industriais ISM: anterior 65,1;

Novas encomendas não manufatureiras do ISM: previsão de 52,3; anterior de 52,3;

Atividade empresarial não manufatureira do ISM: anterior de 53,7;

15h30 BST, Canadá - Conferência de imprensa do BOC

15h30 BST, Estados Unidos - Dados da EIA: