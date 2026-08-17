A semana começa com relativa calma em Wall Street. Não há divulgações de dados macroeconómicos importantes no calendário, nem relatórios de resultados das principais empresas. No entanto, o mercado continua a ser influenciado pela série de dados norte-americanos divulgados na sexta-feira, que mais uma vez reduziram as expectativas quanto aos aumentos das taxas de juro da Reserva Federal. Embora os investidores tenham reagido com incerteza no final da semana passada à queda nas vendas a retalho e à fraqueza emergente do consumidor norte-americano, a euforia observada na Ásia sugere um regresso do mercado em alta. Principais divulgações da sessão asiática e da manhã Japão (PIB): Os dados preliminares do PIB do segundo trimestre desapontaram os defensores de subidas mais rápidas das taxas de juro por parte do Banco do Japão. O PIB anualizado cresceu apenas 1,1% (consenso: 2,1%, anterior: 1,9%), enquanto o PIB trimestral ajustado sazonalmente situou-se em 0,3% em termos trimestrais (contra os 0,5% previstos). O principal responsável foi a fraqueza do consumidor interno.

Japão (Produção Industrial): Um ponto positivo proveniente da Terra do Sol Nascente surgiu dos dados da produção industrial de junho, que superaram significativamente as expectativas do mercado. O valor ajustado sazonalmente subiu 1,9% em relação ao mês anterior (consenso: 1,3% em relação ao mês anterior), ao mesmo tempo que recuperou para 4,9% em termos homólogos (previsão: 4,2% em termos homólogos, valor anterior: -2,1% em termos homólogos). O USDJPY afasta-se novamente da barreira psicológica dos 160. Fonte: xStation5 Calendário Macroeconómico 11h30 Zona Euro – Discurso de Philip Lane, membro da Comissão Executiva do BCE

14h30 EUA – Índice Empire State de Nova Iorque para agosto (Consenso: 10,8 | Anterior: 15,6)

16h00 EUA – Índice do Mercado Imobiliário da NAHB para agosto (Consenso: 33 | Anterior: 34)

22h00 EUA – Entradas líquidas mensais de capital para junho (Anterior: 132,2 mil milhões de dólares)

22h00 EUA – Entradas de capital de longo prazo relativas a junho (Consenso: 151,4 mil milhões de dólares | Anterior: 232,7 mil milhões de dólares) Principais divulgações de resultados empresariais Grupo BHP

Fabrinet 3 mercados a acompanhar hoje USDJPY (FX): Os dados de crescimento económico do segundo trimestre no Japão, inferiores ao esperado (PIB anualizado de 1,1% contra uma previsão de 2,1%), aliviam um pouco a pressão sobre o Banco do Japão para um aperto monetário rápido, embora a fraqueza generalizada do dólar americano mantenha o par de moedas a ser negociado abaixo de 160.

Os dados de crescimento económico do segundo trimestre no Japão, inferiores ao esperado (PIB anualizado de 1,1% contra uma previsão de 2,1%), aliviam um pouco a pressão sobre o Banco do Japão para um aperto monetário rápido, embora a fraqueza generalizada do dólar americano mantenha o par de moedas a ser negociado abaixo de 160. S&P 500 / US500 (Índice bolsista): O contrato de futuros do índice norte-americano está a ser negociado apenas 0,3% abaixo do máximo histórico registado na semana passada. O primeiro teste regional às condições económicas dos EUA será o índice Empire State de Nova Iorque, às 14h30 (prevê-se uma queda para 10,8 pontos). Um resultado que se desvie significativamente das previsões definirá o tom de risco para a abertura da bolsa de Nova Iorque.

O contrato de futuros do índice norte-americano está a ser negociado apenas 0,3% abaixo do máximo histórico registado na semana passada. O primeiro teste regional às condições económicas dos EUA será o índice Empire State de Nova Iorque, às 14h30 (prevê-se uma queda para 10,8 pontos). Um resultado que se desvie significativamente das previsões definirá o tom de risco para a abertura da bolsa de Nova Iorque. EURUSD (FX): O principal par cambial está a romper a sua consolidação de duas semanas, atingindo máximos de dois meses. Na ausência de dados económicos concretos da Europa, os investidores procurarão impulsos nos discursos dos responsáveis dos bancos centrais e nos indicadores do mercado imobiliário norte-americano a publicar esta tarde (NAHB).

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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