Calendário económico: Dados do IFO na Alemanha e dados do imobiliário nos EUA

Depois de um início de semana dominado pelos discursos dos membros da Fed e pelos relatórios PMI, esta quarta-feira a falta de dados importantes poderá limitar a volatilidade após a tomada de lucros de ontem em Wall Street. Na Europa, o principal lançamento será o inquérito empresarial do instituto alemão. Há um mês atrás, os dados mostravam uma forte resistência dos empresários às mudanças em curso no comércio global, mas a recente queda do PMI pode sinalizar uma correção no otimismo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Nos EUA, estão previstos dados sobre o mercado imobiliário , com as últimas semanas a revelarem uma fraqueza notável, o que suscita preocupações quanto ao consumidor americano. Os mercados de matérias-primas serão influenciados pelo relatório da EIA. Calendário económico para hoje: 08:00 BST, Alemanha - Discurso de Balz do Bundesbank 09:00 BST, Alemanha - Relatório Ifo para setembro: Índice de Clima Empresarial: previsão 89,3; anterior 89,0

Avaliação Atual: previsão 86,5; anterior 86,4

Expectativas de Negócios: previsão 92,0; anterior 91,6 13:30 BST, Estados Unidos - Setor da habitação e construção para agosto: Licenças de construção m/m: previsão -3,7%; anterior -2,2%

Licenças de construção (unidades): previsão 1,312M; anterior 1,362M

Vendas de casas novas m/m: anterior -0,6%

Vendas de casas novas (unidades): previsão 650K; anterior 652K 15:30 BST, Estados Unidos - Relatório da EIA: Inventários de gasolina: anterior -2.347M

Inventários de gasolina: anterior -0.180M

Inventários de destilados: anterior +0.670M

Preços semanais de destilados da EIA: anterior 4.046M

Produção de combustível destilado: anterior -0.274M

Inventários de petróleo em Cushing: anterior -0,296M

Importações de petróleo bruto: anterior -3.111M

Produção de petróleo bruto nas refinarias: anterior -0,394M

Inventários de petróleo : anterior -9,285M

Utilização das refinarias: anterior -1,6% 18:00 BST, Estados Unidos - Leilão de notas do Tesouro a 5 anos: anterior 3,724% 21:10 BST, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC Daly

