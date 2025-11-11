Embora o encerramento do governo dos E.U.A. esteja em vias de ser resolvido, demorará mais tempo até vermos a divulgação dos principais dados económicos americanos. As principais leituras macroeconómicas de hoje virão de indicadores secundários de sentimento - o Índice de Sentimento Económico ZEW da Alemanha e o Relatório de Otimismo das Pequenas Empresas NFIB dos Estados Unidos, que reflecte o estado de espírito das pequenas empresas que empregam cerca de metade da força de trabalho da América. Hoje, os resultados das empresas virão sobretudo de empresas de segunda linha, sendo a maior a Sea Ltd, um conglomerado financeiro e de comércio eletrónico com sede em Singapura - e a maior empresa por capitalização bolsista no Sudeste Asiático. As atenções estarão também viradas para a AngloGold Ashanti, uma empresa de mineração de metais preciosos, e para a Oklo, uma empresa de tecnologia nuclear cujas ações subiram cerca de 400% no acumulado do ano, embora tenham caído cerca de 40% desde os seus máximos. Calendário Económico 10 AM GMT - Alemanha: Índice de Sentimento Económico ZEW, esperado 41 vs 39.3 em outubro

Índice de Sentimento Económico ZEW, esperado vs em outubro 11 PM GMT - E.U.A.: NFIB Small Business Optimism Index (outubro), esperado 93.3 vs 98.8 em setembro Oradores dos Bancos Centrais 8:30 AM GMT - ECB: Vujcic, Sleijpen

Vujcic, Sleijpen 8:30 AM GMT - BoE: Greene

Greene 13:30H GMT - BCE: Kocher

Kocher 16:45H GMT - BCE: Escriva Resultados das Empresas Antes da abertura do mercado dos EUA: Sea Ltd, AngloGold Ashanti, Nebius Group, Fermi

Sea Ltd, AngloGold Ashanti, Nebius Group, Fermi Após o fecho do mercado dos EUA: Alcon, Korea Electric Power, Oklo Inc, Amdocs Limited

