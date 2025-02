Calendário económico: Dados do ISM de serviços nos EUA em destaque

O sentimento do mercado está ligeiramente em baixa hoje, depois de as ações da Alphabet terem perdido mais de 7,5% após a divulgação de resultados trimestrais que saíram abaixo do esperado, e as ações na China também registaram perdas com a retirada das concessões tarifárias dos EUA sobre pacotes estrangeiros que entram nos EUA abaixo de US $ 800.

Os principais relatórios macro do dia de hoje incluem: PMI final para serviços e PPI para a zona euro, dados ADP e ISM para serviços nos EUA, relatórios potenciais sobre a conversa Trump-Xi e a decisão do MPC sobre as taxas de juro na Polónia.

Eventos macro selecionados do dia: