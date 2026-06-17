

Esta quarta-feira é marcada pela expectativa em antecipação ao comunicado de política monetária a ser divulgado esta tarde pelo Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC). Os investidores estão focados nas projeções económicas da Reserva Federal e na conferência de imprensa do novo presidente, Kevin Warsh, que deverão determinar a direção do dólar norte-americano e dos índices bolsistas globais.



A situação geopolítica mantém-se estável no âmbito da Cimeira do G7, que está a decorrer. Para além da decisão da Reserva Federal, os mercados estão a assimilar uma série de dados cruciais sobre a inflação na Europa (Reino Unido, zona euro), a par de dados-chave sobre as vendas a retalho nos EUA. Principais publicações da sessão asiática Durante a noite, o banco central do Chile manteve as taxas de juro no nível atual de 4,50%.

Os dados da Nova Zelândia revelaram um défice da balança corrente inferior ao esperado para o primeiro trimestre, que se situou em -1,01 mil milhões de NZD.

Sinais contraditórios surgiram do Japão, onde a balança comercial de maio ficou aquém das expectativas, situando-se em -378,7 mil milhões de JPY, embora o crescimento das exportações tenha acelerado para 17% em termos homólogos e as encomendas de maquinaria de abril tenham registado uma forte recuperação de 8,7% em termos mensais. Calendário macroeconómico 08:00 Reino Unido – Inflação (IPC) m/m. Consenso: 0,4%. Valor anterior: 0,7%.

08:00 Reino Unido – Inflação subjacente (IPC) m/m. Consenso: 0,4%. Valor anterior: 0,7%.

08:00 Reino Unido – Inflação (IPC) a/a. Consenso: 3%. Valor anterior: 2,8%.

08:00 Reino Unido – Inflação subjacente (IPC) a/a. Consenso: 2,7%. Valor anterior: 2,5%.

08:00 Reino Unido – Inflação (IPP) m/m. Consenso: 0,5%. Valor anterior: 1,5%.

08:30 Hungria: Salários (anual). Consenso: sem dados. Valor anterior: 9,2%.

09:00 Suíça: Previsões económicas do SECO. Consenso: sem dados. Valor anterior: sem dados.

09:00 Eslováquia: Inflação (HICP) a/a. Consenso: 4,1%. Valor anterior: 4%.

09:30 Suécia: Decisão sobre a taxa de juro. Consenso: 1,75%. Valor anterior: 1,75%.

11:00 Zona Euro: Inflação final do IHPC m/m. Consenso: 1,0%. Valor anterior: 0,1%.

11:00 Zona Euro: Inflação final do IHPC a/a. Consenso: 3,0%. Valor anterior: 3,2%.

13:00 EUA: Pedidos de crédito hipotecário. Consenso: sem dados. Valor anterior: 10,8%.

14:30 EUA: Vendas a retalho m/m. Consenso: 0,5%. Valor anterior: 0,5%.

14:30 EUA: Vendas a retalho, excluindo automóveis, m/m. Consenso: 0,7%. Valor anterior: 0,5%.

14:30 Canadá — Índice de preços de habitações novas (m/m). Consenso: -0,4%. Valor anterior: -0,1%.

16:00 EUA — Vendas de habitações pendentes (m/m). Consenso: 1,4%. Valor anterior: 0,9%.

16:00 EUA: Existências das empresas (m/m). Consenso: 0,9%. Dados anteriores: 0,5%.

16:30 EUA: Variação semanal das existências de petróleo bruto. Consenso: -7,23 milhões de barris. Dados anteriores: -4,5 milhões de barris.

20:00 EUA – Decisão do FOMC sobre a taxa de juro. Consenso: 3,50-3,75%. Dados anteriores: 3,50-3,75%.

20:00 EUA – Projeções económicas do FOMC. Consenso: sem dados. Dados anteriores: sem dados.

20:30 EUA – Conferência de imprensa do FOMC. Consenso: sem dados. Dados anteriores: sem dados. Calendário de resultados Jabil Inc. antes da sessão Três mercados a acompanhar: EUR/USD – o principal par cambial reagirá com maior volatilidade tanto aos dados finais da inflação do IPC da zona euro como ao comunicado do Fed à noite, a par do tom dos comentários de Kevin Warsh. GBP/USD – os dados matinais sobre a inflação ao consumidor e ao produtor do Reino Unido determinarão a tendência de curto prazo da libra esterlina, antes das decisões a tomar esta noite nos EUA. Ouro (XAU/USD) – o metal precioso continua extremamente sensível a mudanças de tom, quer sejam mais restritivas ou mais flexíveis, nas novas projeções económicas do FOMC (o «dot plot») e às variações nos rendimentos da dívida dos EUA.

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