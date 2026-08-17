Os preços do cobre, no início da sessão de hoje, continuaram a tendência de subidas dinâmicas que se iniciou no final de junho e início de julho. A subida de hoje levou os preços aos níveis diários mais elevados desde janeiro, mas, a 14 236 dólares por tonelada, existe a possibilidade de se registar o fecho mais elevado de sempre. Isto resulta de uma crescente “pressão” sobre os contratos de Londres e de uma batalha intensa pela entrega física. O mercado em alta para esta mercadoria mantém-se, apesar dos dados dececionantes da economia chinesa, responsável por cerca de 50% da procura total desta matéria-prima.

Dados fracos da China vs. a força dos metais industriais

Os dados macroeconómicos de julho da China, a segunda maior economia do mundo, desapontaram fortemente os mercados. As vendas a retalho cresceram apenas 0,6% em termos homólogos, contra os 1,5% esperados. Além disso, a produção industrial abrandou para 4,5% em termos homólogos e os preços das habitações novas registaram uma queda de 3,2% em termos homólogos. Outro sinal preocupante é o aumento inesperado do desemprego para 5,2%. Uma clara desaceleração económica e a crise em curso no mercado imobiliário estão a afetar a procura, o que repercute, entre outros aspetos, na produção de aço. Vale a pena referir que a China continua a ser o maior destinatário de cobre do mundo, principalmente devido à utilização deste material em infraestruturas. No entanto, o cobre está a tornar-se cada vez mais importante na transformação energética em curso e na inteligência artificial.

No passado, os dados da China constituíam um fator determinante importante para o cobre. Atualmente, observamos uma enorme divergência entre o indicador avançado, na forma do impulso de crédito, e a subida do preço do cobre. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



Apesar deste contexto macroeconómico negativo, os metais industriais estão a demonstrar uma resiliência particular. O cobre está a registar um desvio extremo de +3,31σ acima da média de 5 anos. Os metais preciosos mantêm uma posição igualmente forte: o ouro (+3,13σ) e a prata (+2,95σ) representam um porto seguro face aos riscos geopolíticos e económicos globais. As tensões logísticas no Médio Oriente, na região do Mar Vermelho, continuam a ser um fator de risco fundamental, obrigando os destinatários asiáticos a alterar as rotas de abastecimento, não só para o petróleo, mas também para os principais metais industriais.

Desvios-padrão em relação à média de 5 anos das matérias-primas mais importantes. Fonte: XTB

O fenómeno do “short squeeze” e o “backwardation” massivo na LME

O principal fator que impulsiona os preços do cobre é um prémio físico extremamente elevado em Londres e uma queda acentuada nos níveis de existências. O preço do cobre para entrega imediata (spot) na Bolsa de Metais de Londres (LME) chegou a situar-se 543,50 dólares por tonelada acima dos contratos a três meses. Essa diferença, conhecida como “backwardation”, é a maior observada desde a súbita escassez no mercado em 2021. Além disso, o prémio dos contratos de agosto, os mais líquidos, em relação aos de setembro atingiu os 370 dólares.

A diferença de preço entre o preço à vista em Londres e o preço a três meses. Fonte: Bloomberg Finance LP

Estamos a assistir a uma forte situação de “backwardation” a curto prazo no mercado do cobre. Fonte: Bloomberg Finance LP

Os stocks globais monitorizados pela LME diminuíram para pouco mais de 200 000 toneladas. Registaram uma queda contínua durante 42 dias, marcando a mais longa sequência de descidas deste tipo desde 2014. Uma pressão adicional advém do facto de quase metade dessas 205 000 toneladas de cobre no sistema da LME já estar reservada para levantamento pelos compradores, deixando o resto do mercado com uma disponibilidade de metal criticamente baixa. O esgotamento dos armazéns é impulsionado pelas ações de poderosos grupos comerciais, como a Mercuria, a Trafigura e a Vitol, que têm vindo a retirar cobre nas últimas semanas.

Os stocks globais de cobre nas bolsas estão a diminuir, mas, num contexto histórico, não parecem estar em níveis extremamente baixos, principalmente devido ao enorme aumento dos stocks nos EUA ao longo dos últimos um ano e meio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Disparidade de existências: grande afluência para os EUA e armazéns vazios na China

A situação atual revela a distribuição específica dos stocks globais: enquanto os armazéns na China estão vazios, os stocks nos EUA estão a aumentar. Um fluxo substancial de metal para os EUA decorre das expectativas de que a administração de Donald Trump possa em breve impor novas tarifas sobre o cobre refinado. Isto cria uma oportunidade de arbitragem que estimula os comerciantes a exportarem cobre para a bolsa Comex dos EUA, onde os preços batiam recordes ainda no ano passado e apresentavam um desvio em relação aos preços de Londres de até 1 000 dólares por tonelada. O mercado continua à espera de uma decisão final da Casa Branca, o que apenas alimenta a incerteza e aumenta as importações do outro lado do oceano.



Ao mesmo tempo, as fundições de cobre chinesas têm sido obrigadas a reduzir a produção devido à escassez de matérias-primas. Este problema é agravado por uma queda na qualidade (teor de metal) dos minérios entregues e por uma grave escassez de sucata de cobre, causada por controlos mais rigorosos das faturas na indústria de reciclagem chinesa. A oferta limitada das fundições significa que alguns clientes chineses dependem cada vez mais da importação de stocks cada vez mais escassos dos armazéns da LME na Ásia.

Perspetivas para o futuro

Todos estes fenómenos, nomeadamente o pânico em relação à oferta, a aproximação dos prazos de liquidação dos contratos e uma guerra de direitos aduaneiros, fizeram com que os preços do cobre subissem quase 15 % este ano. As cotações da LME ultrapassaram a barreira dos 14 000 dólares por tonelada. Na opinião dos analistas, a pressão contínua sobre as entidades que detêm posições curtas poderá resultar em novas recompras forçadas a preços cada vez mais elevados. Prevê-se que, face a uma escassez física tão drástica, o cobre possa em breve regressar aos seus máximos históricos, ultrapassando a barreira dos 14 500 dólares e chegando mesmo a aproximar-se dos 15 000 dólares por tonelada.

Os preços do cobre subiram mais de 15 % este ano. Fonte: XTB

Curiosamente, continuamos a observar uma prevalência de posições curtas em relação às posições longas no mercado de cobre de Londres. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os preços do cobre estão a registar fortes subidas no início da semana, rompendo um período de consolidação que se prolongou por vários dias. Embora, a nível global, não estejamos a enfrentar problemas, a natureza local dos mercados pode provocar uma nova pressão, o que poderia levar os preços a novos máximos históricos. Fonte: xStation5