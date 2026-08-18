📈 Mercados bolsistas e ações A gigante norte-americana Nvidia comprometeu-se a investir até 105 mil milhões de dólares na construção de um complexo de centros de dados com 8 GW em Ohio, para arrendamento à OpenAI , enquanto a Microsoft e a Salesforce estão de olho na aquisição da plataforma Darwinbox antes da sua entrada na bolsa.

na construção de um em Ohio, para arrendamento à , enquanto a estão de olho na antes da sua entrada na bolsa. A receita recorrente anual ( ARR ) da Anthropic ultrapassou os 65 mil milhões de dólares no final de julho, o que representa um aumento de mais de sete vezes desde o final do ano passado, gerando otimismo antes da sua oferta pública inicial (IPO) prevista.

) da no final de julho, o que representa desde o final do ano passado, gerando otimismo antes da sua oferta pública inicial (IPO) prevista. Os índices asiáticos registaram quedas significativas: o Nikkei 225 do Japão perdeu mais de 1,6% (com fortes vendas na Kioxia e na Murata ), o KOSPI da Coreia do Sul caiu 1,1% e as empresas tecnológicas chinesas, incluindo a JD.com e a Meituan , também enfrentaram ondas de vendas.

(com fortes vendas na ), o e as empresas tecnológicas chinesas, incluindo a , também enfrentaram ondas de vendas. Wall Street encerrou a sessão sob pressão de venda: o S&P 500 desceu para 7742 pontos (-0,3%) , o Nasdaq 100 para 29 898 pontos (-0,6%) e as ações da Microsoft perderam mais de 3%, para 480 dólares .

, o e . O índice europeu CAC 40 registou uma queda de 0,79% devido ao aumento das posições curtas sobre títulos do Tesouro francês (OAT), desencadeado por um conflito político em torno do orçamento para 2027. 🏛️ Macroeconomia Os mercados obrigacionistas estão a registar também quedas: os juros das obrigações a 30 anos dos EUA atingiu os 5,3% (o valor mais elevado desde 2007), e os juros das obrigações a 10 anos japonesas subiram para cerca de 2,95% (níveis não observados nas últimas três décadas).

(o valor mais elevado desde 2007), e os juros das obrigações a 10 anos japonesas subiram para cerca de 2,95% (níveis não observados nas últimas três décadas). A nível global, estamos a observar uma clara diminuição do volume de obrigações do Tesouro dos EUA detidas. Em junho, verificou-se uma queda para 9,299 biliões de dólares , impulsionada por reduções nas carteiras de investidores do Japão, do Reino Unido e da China , o que, segundo os analistas do ING, poderá prolongar a onda de vendas de obrigações, levando a rendimentos mais elevados e com potencial impacto no ouro, entre outros.

, impulsionada por reduções nas carteiras de investidores do , o que, segundo os analistas do ING, poderá prolongar a onda de vendas de obrigações, levando a rendimentos mais elevados e com potencial impacto no ouro, entre outros. O Goldman Sachs considera altamente improvável um possível aumento das taxas pelo Fed devido aos dados de inflação moderados, mas os mercados temem pressões de custos decorrentes das matérias-primas na véspera do simpósio de Jackson Hole.

considera devido aos dados de inflação moderados, mas os mercados temem na véspera do simpósio de Jackson Hole. As autoridades chinesas apresentaram um plano para estimular o consumo a nível municipal, enquanto o PBoC está a considerar um corte na taxa LPR e a reorientar a principal ferramenta de liquidez para operações de recompra reversível overnight. 🛢️ Matérias-primas Os preços do Brent estão a subir novamente, ultrapassando os 91 dólares por barril, enquanto o WTI se mantém acima dos 84 dólares na sequência de um ataque a um navio mercante no Estreito de Ormuz e do termo do prazo de um memorando de 60 dias entre os EUA e o Irão, que, na prática, já se encontrava caducado. No entanto, não parece provável que os Estados Unidos decidam por um ataque mais contundente nesta fase.

por barril, enquanto o na sequência de um ataque a um navio mercante no e do termo do prazo de um memorando de 60 dias entre os EUA e o Irão, que, na prática, já se encontrava caducado. No entanto, não parece provável que os Estados Unidos decidam por um ataque mais contundente nesta fase. Embora não estejam a decorrer negociações oficiais, estão a realizar-se conversações por intermédio de representantes. Surgiram rumores de que o Irão iria controlar os navios que entrassem no Estreito de Ormuz e Omã os que saíssem, com a participação dos EUA. Tal proposta terá sido rejeitada pelo Irão.

O ouro recuou para cerca de 4392 dólares por onça, enfrentando uma forte resistência técnica nos 4500 dólares , apesar de a procura por parte dos bancos centrais ter atingido quase 300 toneladas no segundo trimestre e de o Wells Fargo manter uma meta de 4900–5100 dólares para 2026.

por onça, enfrentando uma forte resistência técnica nos , apesar de a procura por parte dos bancos centrais ter atingido e de o para 2026. O cobre enfrenta uma crise de oferta e um aumento dos spreads na LME , tendo a BHP anunciado que o metal ultrapassou o minério de ferro como principal motor de lucros da empresa.

e um aumento dos spreads na , tendo a anunciado que o metal como principal motor de lucros da empresa. Os mercados de matérias-primas agrícolas registam fortes ganhos: o cacau subiu 5,09% (+9,94% na semana) e o sumo de laranja valorizou 3,18%. 💱 Moedas O Banco Central da Índia (RBI) realizou uma intervenção cambial , vendendo dólares para aliviar a pressão sobre a rupia (USD/INR perto de máximos) desencadeada pelas saídas de capitais e pelos elevados preços do petróleo.

, vendendo dólares para aliviar a pressão sobre a rupia (USD/INR perto de máximos) desencadeada pelas saídas de capitais e pelos elevados preços do petróleo. A taxa USD/JPY oscila em torno de 159,7 , mantendo-se perto dos mínimos de duas semanas do iene, à medida que o efeito das intervenções conjuntas anteriores entre os EUA e o Japão se desvanece.

, mantendo-se perto dos mínimos de duas semanas do iene, à medida que o efeito das intervenções conjuntas anteriores entre os EUA e o Japão se desvanece. O dólar neozelandês (NZDUSD) caiu abaixo de 0,5900 após dados chineses dececionantes relativos às vendas a retalho e à produção industrial de julho.

após dados chineses dececionantes relativos às vendas a retalho e à produção industrial de julho. As análises institucionais apontam para uma potencial fraqueza a médio prazo do dólar norte-americano a favor do EUR e da GBP (Westpac) e para a atratividade das posições de carry trade do EURAUD com um objetivo de 1,53 (Morgan Stanley). ₿ Criptomoedas A Bitcoin está a consolidar junto do nível dos 64 000 dólares, com a Fundstrat a prever um aumento da volatilidade de, pelo menos, 30% nos próximos dois meses. 🌍 Geopolítica Uma explosão num navio mercante no Estreito de Ormuz (sala de máquinas danificada, uma vítima mortal entre a tripulação) coincidiu com o fim da trégua entre os EUA e o Irão e com ameaças por parte de Washington, aumentando significativamente o risco de escalada do conflito.

(sala de máquinas danificada, uma vítima mortal entre a tripulação) coincidiu com o e com ameaças por parte de Washington, aumentando significativamente o risco de escalada do conflito. Mais de 180 drones foram abatidos na região de Moscovo num ataque em grande escala que atingiu, entre outros alvos, o centro logístico da empresa Wildberries.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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