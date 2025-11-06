Calendário económico: Decisão do Banco de Inglaterra em destaque

Principais conclusões Decisão-chave do BoE às 12:00 (hora do Reino Unido) - espera-se que as taxas sejam mantidas em 4,0%.

às 12:00 (hora do Reino Unido) - espera-se que as taxas sejam mantidas em 4,0%. Dados suaves da Alemanha (produção industrial) contrastam com a surpresa positiva da inflação sueca

(produção industrial) contrastam com a surpresa Concentre-se nos discursos dos banqueiros centrais (Schnabel, Williams, Bar) e nos ganhos da AstraZeneca e da Airbnb.

O calendário macroeconómico está muito preenchido hoje, com a decisão sobre a taxa de juro do Banco de Inglaterra (BoE) a ser o principal ponto de foco do mercado. De madrugada foram publicados dados sobre o crescimento dos salários japoneses, a balança comercial da Austrália, a inflação sueca e a produção industrial alemã. Para além das publicações previstas, os investidores estarão atentos aos discursos de vários membros dos Bancos Centrais que participam na conferência organizada pelo BCE. Os dados da Alemanha revelaram-se muito fracos, mostrando apenas uma pequena recuperação na produção industrial de setembro, enquanto a inflação sueca surpreendeu em alta, reduzindo a probabilidade de novos cortes nas taxas. Principais dados do calendário macroeconómico (hora do Reino Unido): 08:00 Espanha: Produção Industrial para setembro (Anterior: 3,4% YoY)

Produção Industrial para setembro (Anterior: 3,4% YoY) 08:00 Zona Euro: Discurso de Schnabel do BCE

Discurso de 08:30 Alemanha e França: Índices PMI da construção

Índices PMI da construção 09:00 Noruega: Decisão sobre a taxa de juro do Norges Bank (Previsão: 4,0%; Anterior: 4,0%)

Decisão sobre a taxa de juro (Previsão: 4,0%; Anterior: 4,0%) 10:00 Zona Euro: Vendas a retalho (Previsão: 0,2% MoM; Anterior: 0,1% MoM)

Vendas a retalho (Previsão: 0,2% MoM; Anterior: 0,1% MoM) 12:00 REINO UNIDO: Decisão sobre a taxa de juro do Banco de Inglaterra (Previsão: 4,0%; Anterior: 4,0%, com uma divisão de votos de 6:3 para manter, vs. 7:2 antes)

Decisão sobre a taxa de juro (Previsão: 4,0%; Anterior: 4,0%, com uma divisão de votos de 6:3 para manter, vs. 7:2 antes) 12:30 EUA: Relatório Challenger sobre cortes no emprego (Previsão anterior de despedimentos: 54k)

Relatório Challenger sobre cortes no emprego (Previsão anterior de despedimentos: 54k) 15:00 Canadá: Ivey PMI (Previsão: 55,2; Anterior: 59,8)

Ivey PMI (Previsão: 55,2; Anterior: 59,8) 16:00 EUA: Discursos de Williams e Bar do Fed

Discursos de e 17:00 EUA: Publicação da previsão do PIBNow do Fed de Atlanta

Publicação da previsão 19:00 México: Decisão sobre a taxa de juros (Previsão: 7,25%; Anterior: 7,5%)

Decisão sobre a taxa de juros (Previsão: 7,25%; Anterior: 7,5%) 19:00 EUA: Total do Balanço do Fed (Anterior: $6,587 trilhões) É improvável que os dados da balança comercial canadiana sejam publicados devido à suspensão do trabalho do governo dos EUA e às limitações de dados relacionadas. Divulgações de resultados trimestrais Os principais relatórios corporativos a serem publicados hoje incluem AstraZeneca, ConocoPhillips, Airbnb e o gigante alemão da defesa Rheinmetall.

