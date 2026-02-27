Leia mais
08:05 · 27 de fevereiro de 2026

Calendário Económico: Inflação europeia e PPI dos EUA em destaque

João Cruz
·

Analista XTB

Hoje, dados macroeconómicos importantes estão a ser divulgados pela França, Espanha, Alemanha, EUA e Canadá. O foco está nos números da inflação e do PIB. Essas divulgações fornecem informações sobre a saúde das economias, a dinâmica dos preços e do consumo e as mudanças nas tendências económicas nas principais economias da Europa e da América do Norte.

Na França e na Espanha, a atenção está voltada para os dados preliminares sobre a inflação, bem como para os indicadores PPI e HICP, que refletem as pressões de preços na economia. Na Alemanha, estão previstos dados sobre os preços de importação, a inflação ao consumidor e o mercado de trabalho. Nos EUA, investidores e analistas acompanharão a inflação dos preços ao produtor (PPI), os índices PMI e os gastos com investimentos na construção civil. Além disso, o Canadá publica dados trimestrais e mensais sobre o PIB para avaliar o ritmo de crescimento econômico.

Calendário macroeconómico para hoje (CET)

08:00 Suécia

Vendas a retalho n.s.a. (m/m) Janeiro (real 0,1%; anterior -0,6%)

Vendas a retalho n.s.a. (r/r) Janeiro (real 4,1%; anterior 2,3%)

08:00 Alemanha

Preços de importação (m/m) janeiro (real 1,1%; previsão 0,6%)

Preços de importação (r/r) janeiro (real -2,3%; anterior -2,3%)

08:00 Noruega

Vendas a retalho ex. automóveis s.a. (m/m) Janeiro (real 1,1%; anterior -0,7%)

08:00 Suécia

Balança comercial (SEK) Janeiro (real 6,3 mil milhões; anterior 5,8 mil milhões)

08:00 Turquia

Taxa de desemprego Janeiro 8,1%; anterior 7,8%

08:30 Hungria

Inflação ao produtor Janeiro

PPI (m/m) Janeiro -0,4%

PPI (a/a) Janeiro -3,4%

08:30 Hungria

Taxa de desemprego Janeiro 4,4%

08:45 França

Inflação ao consumidor preliminar

IPC (m/m) Fevereiro (previsão 0,5%; anterior -0,3%)

IHPC (m/m) em fevereiro (previsão de 0,5%; anterior -0,4%)

IPC (a/a) em fevereiro (previsão de 0,8%; anterior 0,3%)

IHPC (a/a) em fevereiro (previsão de 0,7%; anterior 0,4%)

08:45 França

Inflação ao produtor em janeiro

PPI (m/m) janeiro (anterior 0,2%)

PPI (a/a) janeiro (anterior -2%)

08:45 França

PIB s.a. fin. (t/t) 4º trimestre (previsão 0,2%; anterior 0,5%)

08:45 França

Despesas do consumidor (m/m) Janeiro (0,3%; anterior -0,6%)

09:00 Espanha

Inflação ao consumidor preliminar

IPC (m/m) Fevereiro (anterior -0,4%)

IHPC (m/m) Fevereiro (anterior -0,8%)

IPC (a/a) Fevereiro (previsão 2,2%; anterior 2,3%)

IHPC (a/a) Fevereiro (previsão 2,3%; anterior 2,4%)

09:00 Suíça

Produto Interno Bruto T4

PIB s.a. (t/t) T4 0,2%; anterior -0,5%

PIB n.s.a. (a/a) 4.º trimestre 0,5%

09:00 Polónia

Indicador do mercado de trabalho pelo BIEC Fevereiro 77,5

09:55 Alemanha

Taxa de desemprego s.a. Fevereiro 6,3%; anterior 6,3%

13:00 Chile

Produção industrial (a/a) Janeiro 0,1%

13:00 Chile

Taxa de desemprego Janeiro 8%; anterior 8%

14:00 Alemanha

Inflação ao consumidor preliminar Fevereiro

IPC (m/m) Fevereiro 0,5%; anterior 0,1%

IHPC (m/m) Fevereiro 0,5%; anterior -0,1%

IPC (a/a) Fevereiro 2%; anterior 2,1%

IHPC (a/a) Fevereiro 2,1%; anterior 2,1%

14:30 Canadá

Produto Interno Bruto 4º trimestre

PIB (anualizado) 4º trimestre 0,0%; anterior 2,6%

PIB (t/t) 4º trimestre 0,6%

14:30 Canadá

PIB mensal (m/m) Dezembro 0,1%; anterior 0,0%

14:30 EUA

Inflação ao produtor Janeiro

Índice de preços ao produtor (m/m) Janeiro 0,3%; anterior 0,5%

Índice de preços ao produtor básico (m/m) Janeiro 0,3%; anterior 0,7%

Índice de preços ao produtor (r/r) Janeiro 2,6%; anterior 3%

Índice de preços ao produtor básico (r/r) Janeiro 3%; anterior 3,3%

15:45 EUA

PMI de Chicago em fevereiro: 52,8; anterior: 54

16:00 EUA

Investimento em construção (m/m) em novembro (anterior: 0,5%)

Investimento em construção (m/m) em dezembro (previsão: 0,2%)

19:00 EUA

Número semanal de plataformas petrolíferas (previsão: 406; anterior: 409)

