Hoje, dados macroeconómicos importantes estão a ser divulgados pela França, Espanha, Alemanha, EUA e Canadá. O foco está nos números da inflação e do PIB. Essas divulgações fornecem informações sobre a saúde das economias, a dinâmica dos preços e do consumo e as mudanças nas tendências económicas nas principais economias da Europa e da América do Norte. Na França e na Espanha, a atenção está voltada para os dados preliminares sobre a inflação, bem como para os indicadores PPI e HICP, que refletem as pressões de preços na economia. Na Alemanha, estão previstos dados sobre os preços de importação, a inflação ao consumidor e o mercado de trabalho. Nos EUA, investidores e analistas acompanharão a inflação dos preços ao produtor (PPI), os índices PMI e os gastos com investimentos na construção civil. Além disso, o Canadá publica dados trimestrais e mensais sobre o PIB para avaliar o ritmo de crescimento econômico. Calendário macroeconómico para hoje (CET) 08:00 Suécia Vendas a retalho n.s.a. (m/m) Janeiro (real 0,1%; anterior -0,6%) Vendas a retalho n.s.a. (r/r) Janeiro (real 4,1%; anterior 2,3%) 08:00 Alemanha Preços de importação (m/m) janeiro (real 1,1%; previsão 0,6%) Preços de importação (r/r) janeiro (real -2,3%; anterior -2,3%) 08:00 Noruega Vendas a retalho ex. automóveis s.a. (m/m) Janeiro (real 1,1%; anterior -0,7%) 08:00 Suécia Balança comercial (SEK) Janeiro (real 6,3 mil milhões; anterior 5,8 mil milhões) 08:00 Turquia Taxa de desemprego Janeiro 8,1%; anterior 7,8% 08:30 Hungria Inflação ao produtor Janeiro PPI (m/m) Janeiro -0,4% PPI (a/a) Janeiro -3,4% 08:30 Hungria Taxa de desemprego Janeiro 4,4% 08:45 França Inflação ao consumidor preliminar IPC (m/m) Fevereiro (previsão 0,5%; anterior -0,3%) IHPC (m/m) em fevereiro (previsão de 0,5%; anterior -0,4%) IPC (a/a) em fevereiro (previsão de 0,8%; anterior 0,3%) IHPC (a/a) em fevereiro (previsão de 0,7%; anterior 0,4%) 08:45 França Inflação ao produtor em janeiro PPI (m/m) janeiro (anterior 0,2%) PPI (a/a) janeiro (anterior -2%) 08:45 França PIB s.a. fin. (t/t) 4º trimestre (previsão 0,2%; anterior 0,5%) 08:45 França Despesas do consumidor (m/m) Janeiro (0,3%; anterior -0,6%) 09:00 Espanha Inflação ao consumidor preliminar IPC (m/m) Fevereiro (anterior -0,4%) IHPC (m/m) Fevereiro (anterior -0,8%) IPC (a/a) Fevereiro (previsão 2,2%; anterior 2,3%) IHPC (a/a) Fevereiro (previsão 2,3%; anterior 2,4%) 09:00 Suíça Produto Interno Bruto T4 PIB s.a. (t/t) T4 0,2%; anterior -0,5% PIB n.s.a. (a/a) 4.º trimestre 0,5% 09:00 Polónia Indicador do mercado de trabalho pelo BIEC Fevereiro 77,5 09:55 Alemanha Taxa de desemprego s.a. Fevereiro 6,3%; anterior 6,3% 13:00 Chile Produção industrial (a/a) Janeiro 0,1% 13:00 Chile Taxa de desemprego Janeiro 8%; anterior 8% 14:00 Alemanha Inflação ao consumidor preliminar Fevereiro IPC (m/m) Fevereiro 0,5%; anterior 0,1% IHPC (m/m) Fevereiro 0,5%; anterior -0,1% IPC (a/a) Fevereiro 2%; anterior 2,1% IHPC (a/a) Fevereiro 2,1%; anterior 2,1% 14:30 Canadá Produto Interno Bruto 4º trimestre PIB (anualizado) 4º trimestre 0,0%; anterior 2,6% PIB (t/t) 4º trimestre 0,6% 14:30 Canadá PIB mensal (m/m) Dezembro 0,1%; anterior 0,0% 14:30 EUA Inflação ao produtor Janeiro Índice de preços ao produtor (m/m) Janeiro 0,3%; anterior 0,5% Índice de preços ao produtor básico (m/m) Janeiro 0,3%; anterior 0,7% Índice de preços ao produtor (r/r) Janeiro 2,6%; anterior 3% Índice de preços ao produtor básico (r/r) Janeiro 3%; anterior 3,3% 15:45 EUA PMI de Chicago em fevereiro: 52,8; anterior: 54 16:00 EUA Investimento em construção (m/m) em novembro (anterior: 0,5%) Investimento em construção (m/m) em dezembro (previsão: 0,2%) 19:00 EUA Número semanal de plataformas petrolíferas (previsão: 406; anterior: 409)

