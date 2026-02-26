Os índices europeus encerraram uma sessão moderadamente positiva; o DAX e o FTSE do Reino Unido subiram ligeiramente, enquanto o CAC 40 da França ganhou 0,7%. Nos Estados Unidos, o relatório de lucros trimestrais recorde da Nvidia não foi suficiente para despertar um otimismo mais amplo no mercado; o Nasdaq 100, fortemente tecnológico, caiu 1,4%, enquanto o S&P 500 recuou 0,7%.

O dólar americano está a fortalecer-se após dados sólidos do mercado de trabalho, com o EUR/USD a perder mais de 0,3%. No setor de semicondutores, estamos a observar quedas generalizadas; as ações da Nvidia caíram mais de 5,5%, enquanto a Broadcom perdeu quase 6%.

As ações das grandes empresas de tecnologia também estão a ser negociadas em baixa, com exceção da Meta Platforms. No setor de software e serviços de IT, os ganhos iniciais foram reduzidos. As ações da empresa aeroespacial e de defesa Heico estão a cair mais de 10%, com os investidores a reagirem ao aumento dos níveis de endividamento da empresa e à menor rentabilidade no segmento do Grupo de Tecnologias Eletrónicas, apesar do crescimento de 14% na receita em relação ao ano anterior e do lucro por ação acima do esperado.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA, ajustados sazonalmente, totalizaram 212 000 na semana que terminou a 21 de fevereiro. Isto representa um aumento de 4000 em relação à leitura anterior revista em alta, mas permanece abaixo da estimativa consensual da Dow Jones de 215 000. A média móvel de quatro semanas subiu apenas 750, para 220 250. Os pedidos contínuos (relatados com um atraso de uma semana) diminuíram em 31.000, para 1,833 milhões. Os dados sugerem uma provável pausa prolongada no ciclo de flexibilização da política monetária do Fed.

Os futuros do petróleo estão a subir quase 2% em meio à incerteza em torno do resultado das negociações entre os EUA e o Irão. A mídia estatal iraniana informou que as autoridades não concordarão com a remoção de urânio enriquecido do território iraniano, enquanto os Estados Unidos continuam a pressionar Teerão com exigências “maximalistas”, incluindo pedidos para suspender as operações em locais importantes, como Natanz e Isfahan. Anteriormente, Omã descreveu as conversas como construtivas, embora as negociações devam ser retomadas. Fonte: xStation5

