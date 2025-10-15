Calendário económico: Inflação na Zona Euro, declarações de membros da Fed e earnings (15.10.2025)

Principais conclusões Inflação na Europa e vendas industriais no Canadá

Discursos do Fed Waller e Bostic

Resultados do Morgan Stanley e do Bank of America

Para além de alguns dados relativos à inflação, a agenda económica de hoje continua a ser ensombrada pela época de resultados que começou esta semana. Juntamente com o IPC/IHPC em França e Espanha, são também divulgados os dados da inflação na Polónia, que deverá manter-se abaixo dos 3%, em linha com o objetivo do Banco Nacional da Polónia (2,5% ± 1%). As taxas de câmbio do euro também podem ser influenciadas pelos dados da produção industrial na zona euro, embora os números das principais economias (incluindo a Alemanha) já tenham sido divulgados na semana passada. Do outro lado do Atlântico, os investidores irão concentrar-se nos dados canadianos relativos às vendas por grosso e às vendas industriais, bem como nos discursos dos membros da Fed, em particular de Waller, que é considerado um potencial sucessor de Jerome Powell. Os relatórios de resultados serão divulgados pelo Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories, entre outros. Calendário económico para hoje 05:30 BST, Japão - Produção Industrial (agosto): Produção industrial: real -1,5% m/m; previsão -1,2% m/m; anterior -1,2% m/m Utilização da capacidade: real -2,3% m/m; anterior -1,1% m/m

- Produção Industrial (agosto): 07:45 BST, França - Dados da Inflação (setembro): HICP YoY: efetivo 1,1%; previsão 1,1%; anterior 0,8% IHPC MoM: efetivo -1,1%; previsão -1,1%; anterior -1,1% IPC MoM: efetivo -1,0%; previsão -1,0%; anterior 0,4% IPC YoY: efetivo 1,2%; previsão 1,2%; anterior 0,9%

- Dados da Inflação (setembro): 08:00 BST, Espanha - Dados da Inflação (setembro): HICP YoY: 3,0% efetivo; previsão 3,0%; anterior 2,7% IPC subjacente : 2,4% efetivo; previsão 2,3%; anterior 2,4% IPC YoY: 3,0% efetivo; previsão 2,9%; anterior 2,7% IPC MoM: efetivo -0,3%; previsão -0,4%; anterior 0,0% IHPC MoM: 0,2% efetivo; previsão 0,1%; anterior 0,0%

- Dados da Inflação (setembro): 08:40 BST, Zona Euro - Discurso do representante do BCE, de Guindos

- Discurso do representante do BCE, de Guindos 09:00 BST, Reino Unido - Discurso, membro do Comité de Política Monetária Ramsden

- Discurso, membro do Comité de Política Monetária Ramsden 09:00 BST, Alemanha - Discurso, Vice-Presidente do Bundesbank Buch

- Discurso, Vice-Presidente do Bundesbank Buch 09:00 BST, Polónia - Dados sobre a inflação (setembro): IPC anual: previsão 2,9%; anterior 2,9% IPC MoM: previsão 0,0%; anterior 0,0%

- Dados sobre a inflação (setembro): 10:00 BST, Zona Euro - Produção Industrial (agosto): Produção Industrial MoM: previsão -1,6%; anterior 0,3% Produção industrial YoY: anterior 1,8%

- Produção Industrial (agosto): 12:00 BST, China - Oferta Monetária M2 (setembro)

- Oferta Monetária M2 (setembro) 12:00 BST, China - Novos Empréstimos (setembro): previsão 1.460,0B; anterior 590,0B

- Novos Empréstimos (setembro): previsão 1.460,0B; anterior 590,0B 13:30 BST, Canadá - Vendas grossistas (agosto): previsão -1,3% m/m; anterior 1,2% m/m

- Vendas grossistas (agosto): previsão -1,3% m/m; anterior 1,2% m/m 13:30 BST, Canadá - Vendas Industriais (agosto): previsão -1,5% m/m; anterior 2,5% m/m

- Vendas Industriais (agosto): previsão -1,5% m/m; anterior 2,5% m/m 13:30 BST, EUA - Produção Industrial (outubro): Índice de Produção Industrial de NY: previsão -1,80; anterior -8,70

- Produção Industrial (outubro): 17:10 BST, EUA - Discurso do membro do FOMC Raphael Bostic

- Discurso do membro do FOMC Raphael Bostic 18:00 BST, EUA - Discurso de Waller, membro do Conselho do Fed

- Discurso de Waller, membro do Conselho do Fed 19:00 BST, Zona Euro - Discurso, representante do BCE de Guindos

- Discurso, representante do BCE de Guindos 19:00 BST, EUA - Livro Bege

- Livro Bege 21:30 BST, EUA - Relatório da EIA: Inventário semanal de petróleo bruto API: anterior 2.780M

- Relatório da EIA: 22:50 BST, Austrália - Discurso do Vice-Governador do RBA, Kent

