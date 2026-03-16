A Bitcoin está a registar ganhos sólidos hoje, recuperando-se a par da abertura positiva dos mercados acionistas após um fim de semana turbulento. Os ETF's de BTC voltaram a registar atividade de compra e têm vindo a acumular a criptomoeda há quase 10 sessões de negociação consecutivas. O mercado parece estar a desviar gradualmente a sua atenção da situação no Irão e no Médio Oriente , provavelmente na expectativa de que o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz se normalize dentro de algumas semanas. Consequentemente, os operadores não antecipam uma perturbação duradoura no abastecimento de petróleo a curto prazo. As reservas estratégicas libertadas nos Estados Unidos e na região do Médio Oriente/África (MEA) também estão a ajudar a aliviar as preocupações quanto a um potencial choque no mercado petrolífero.

, provavelmente na expectativa de que o tráfego marítimo através do se normalize dentro de algumas semanas. Consequentemente, os operadores não antecipam uma perturbação duradoura no abastecimento de petróleo a curto prazo. As reservas estratégicas libertadas nos também estão a ajudar a aliviar as preocupações quanto a um potencial choque no mercado petrolífero. O Bitcoin parece estar a beneficiar desta tendência. Desde o início do conflito, o BTC tem claramente superado o ouro , que recuou hoje para abaixo dos 5.000 dólares por onça . Na sequência da evolução do Bitcoin, o Ethereum e as ações de empresas relacionadas com criptomoedas também estão a valorizar-se, incluindo Strategy, Circle e BitMine Immersion , todas elas em alta antes da abertura do mercado norte-americano.

, que recuou hoje para abaixo dos . Na sequência da evolução do Bitcoin, também estão a valorizar-se, incluindo , todas elas em alta antes da abertura do mercado norte-americano. O preço do BTC aproxima-se da zona dos 74 000–75 000 dólares, onde se situa um importante nível de resistência. Este nível está parcialmente ligado ao posicionamento gama dos corretores no mercado de opções. Se o BTC ultrapassar os 75 000 dólares, os fundos poderão ser obrigados a comprar BTC adicional à medida que os preços sobem até ao vencimento das opções. Por outro lado, os 75 000 dólares poderão revelar-se um forte nível de resistência, expondo potencialmente, mais uma vez, a fragilidade estrutural do mercado. Bitcoin (D1) Ao analisar a dinâmica da atual retração, observam-se semelhanças marcantes com o impulso corretivo anterior, que também abrandou por volta do nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Não há garantias de que o mesmo cenário se repita agora, mas é evidente que o BTC aproximou-se de um nível de resistência fundamental a curto prazo. Uma rejeição a partir dos níveis atuais poderá empurrar o preço bem abaixo dos 60 000 dólares. Fonte: xStation5 Durante o mercado em baixa de 2022, a Bitcoin sofreu três grandes ondas de pressão de venda. A primeira ocorreu no inverno, impulsionada por preocupações com a inflação. A segunda foi desencadeada pelo colapso do ecossistema Luna/Terra, e a última onda surgiu no outono, quando o colapso da FTX afetou gravemente o sentimento do mercado. A última queda, nessa altura, fez com que os preços baixassem cerca de 40%. Bitcoin (D1) Fonte: xStation5 Fluxos de ETF's Os fluxos de entrada nos ETF estão a recuperar gradualmente. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.