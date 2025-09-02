Calendário económico: Inflação na Zona Euro e dados do ISM nos EUA

Setembro começou inesperadamente com o regresso das questões comerciais e a agitação em torno da decisão do tribunal federal de recurso, que manteve a decisão inicial de que as tarifas recíprocas de Donald Trump são ilegais. O caso será remetido para o Supremo Tribunal. Embora a suspensão das tarifas signifique potenciais poupanças para os exportadores, o regresso da incerteza em si pode abrandar alguma atividade comercial, uma vez que as empresas esperam por clareza antes de prosseguirem com grandes projectos. Esta terça-feira, as principais publicações macroeconómicas serão os dados da inflação da zona euro, que deverão reforçar a decisão do BCE de suspender a flexibilização e os dados americanos do ISM e PMI da indústria transformadora, com o sub-índice de emprego a desempenhar um papel importante. A volatilidade do mercado petrolífero também pode ser influenciada pelo discurso de hoje de Trump, caso aborde a Ucrânia ou as sanções contra os compradores de petróleo russo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Calendário económico para hoje: 08:00 BST, Espanha - Dados do mercado de trabalho para agosto: Variação da taxa de desemprego em Espanha: previsão 14,2K; anterior -1,4K 10:00 BST, Zona Euro - Dados sobre a inflação para agosto: IHPC excl. energia e alimentos: anterior -0,1% m/m

IHPC excl. energia e alimentação: anterior 2,4% y/y

IPC: anterior 0,0% m/m

IPC: previsão 2,1% y/y; anterior 2,0% y/y

IPC subjacente: anterior -0,2% m/m

IPC subjacente: previsão 2,2% y/y; anterior 2,3% y/y 12:30 BST, Zona Euro - Discurso de Elderson do BCE 14:45 BST, Estados Unidos - Relatório PMI de agosto: PMI da Indústria Transformadora: previsão 53,3; anterior 49,8 15:00 BST, Estados Unidos - Dados do ISM para agosto: Índice de fabrico ISM: previsão 65,1; anterior 64,8

Índice ISM de fabrico: previsão 49,0; anterior 48,0

Índice ISM de Novas Encomendas: anterior 47,1

Índice de Emprego da Indústria ISM: anterior 43,4 15:00 BST, Estados Unidos - Dados da inflação para julho: Despesas com construção: previsão -0,1% m/m; anterior -0,4% m/m 15:00 BST, Alemanha - Discurso do Presidente do Bundesbank Nagel 15:00 BST, Estados Unidos - Total de vendas de veículos para agosto: Anterior 16.40M 18:00 BST, Estados Unidos - Dados do PIB: Modelo GDPNow do Fed de Atlanta (T3): previsão 3,5%; anterior 3,5% 18:00 BST, Estados Unidos - Leilão de títulos do Tesouro a 52 meses: Anterior 3,760% 19:00 BST, Estados Unidos - Discurso do Presidente Donald Trump

