A semana está a preparar-se para ser muito intensa, não só por causa do calendário macroeconómico, mas também devido ao aumento das tensões no Médio Oriente. O aumento dos preços do petróleo em mais de 53% desde o início do conflito entre os EUA e o Irão aumentou a pressão inflacionista. O regresso dos problemas de inflação é atualmente uma das maiores preocupações do mercado. A meio da semana, na quarta-feira, receberemos o relatório do IPC dos EUA para fevereiro. Os últimos desenvolvimentos globais ainda não se reflectirão nos dados do mês passado, mas o mercado estará atento a potenciais sinais de aumento das pressões sobre os preços nos próximos meses. Calendário económico detalhado Segunda-feira, 9 de março 01:30h GMT - Inflação IPC e PPI da China 07:00 AM GMT - Produção Industrial da Alemanha Terça-feira, 10 de março Antes da sessão europeia - Resultados da Volkswagen 11:00 GMT (seg) - Balança comercial da China 23:50 GMT (Seg) - PIB do 4º trimestre do Japão 07:00 AM GMT - Inflação CPI da Noruega 08:40 GMT - Relatório do inventário de petróleo bruto API dos EUA Após a sessão dos EUA - Resultados da Oracle Quarta-feira, 11 de março Antes da sessão europeia - Resultados da Rheinmetall 07:00 AM GMT - Inflação CPI da Alemanha 12:30 GMT - Inflação do IPC dos EUA 02:30 PM GMT - Inventários de petróleo bruto do DoE dos EUA Quinta-feira, 12 de março Antes da sessão europeia - Resultados da Zalando e da BMW 09:30 AM GMT - Discurso do Governador Bailey do BoE 11:00 AM GMT - Decisão da taxa de juro do CBRT 12:30 GMT - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA 02:30 PM GMT - Inventários de gás natural da EIA dos EUA Sexta-feira, 13 de março 07:00 AM GMT - PIB e produção industrial do Reino Unido 07:45 GMT - Inflação IPC França 08:00 AM GMT - Inflação IPC de Espanha 09:00 GMT - Inflação IPC da Polónia 12:30 GMT - Dados do mercado de trabalho do Canadá 12:30 GMT - Inflação e PIB do PCE dos EUA 02:00 GMT - Índice de sentimento da Universidade de Michigan dos EUA

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.