07:13 · 9 de março de 2026

Calendário económico: IPC nos EUA em destaque esta semana 🔎

Henrique Tomé
·

Analista XTB

A semana está a preparar-se para ser muito intensa, não só por causa do calendário macroeconómico, mas também devido ao aumento das tensões no Médio Oriente. O aumento dos preços do petróleo em mais de 53% desde o início do conflito entre os EUA e o Irão aumentou a pressão inflacionista. O regresso dos problemas de inflação é atualmente uma das maiores preocupações do mercado.

A meio da semana, na quarta-feira, receberemos o relatório do IPC dos EUA para fevereiro. Os últimos desenvolvimentos globais ainda não se reflectirão nos dados do mês passado, mas o mercado estará atento a potenciais sinais de aumento das pressões sobre os preços nos próximos meses.

Calendário económico detalhado

Segunda-feira, 9 de março

01:30h GMT - Inflação IPC e PPI da China

07:00 AM GMT - Produção Industrial da Alemanha

Terça-feira, 10 de março

Antes da sessão europeia - Resultados da Volkswagen

11:00 GMT (seg) - Balança comercial da China

23:50 GMT (Seg) - PIB do 4º trimestre do Japão

07:00 AM GMT - Inflação CPI da Noruega

08:40 GMT - Relatório do inventário de petróleo bruto API dos EUA

Após a sessão dos EUA - Resultados da Oracle

Quarta-feira, 11 de março

Antes da sessão europeia - Resultados da Rheinmetall

07:00 AM GMT - Inflação CPI da Alemanha

12:30 GMT - Inflação do IPC dos EUA

02:30 PM GMT - Inventários de petróleo bruto do DoE dos EUA

Quinta-feira, 12 de março

Antes da sessão europeia - Resultados da Zalando e da BMW

09:30 AM GMT - Discurso do Governador Bailey do BoE

11:00 AM GMT - Decisão da taxa de juro do CBRT

12:30 GMT - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA

02:30 PM GMT - Inventários de gás natural da EIA dos EUA

Sexta-feira, 13 de março

07:00 AM GMT - PIB e produção industrial do Reino Unido

07:45 GMT - Inflação IPC França

08:00 AM GMT - Inflação IPC de Espanha

09:00 GMT - Inflação IPC da Polónia

12:30 GMT - Dados do mercado de trabalho do Canadá

12:30 GMT - Inflação e PIB do PCE dos EUA

02:00 GMT - Índice de sentimento da Universidade de Michigan dos EUA

