Os preços do petróleo estão a subir fortemente na sequência dos ataques às infra-estruturas petrolíferas iranianas e das medidas de retaliação que agravaram o conflito.

O petróleo WTI está a subir mais de 15% para 104,50 dólares por barril, e na abertura da sessão ganhou até mais de 27% para mais de 117 dólares por barril. O petróleo Brent está a subir numa escala semelhante para 108,00 dólares por barril e quase 120 dólares por barril na abertura. Este é um dos maiores aumentos num só dia desde a pandemia.

O salto dos preços reflecte os receios de um grande choque de abastecimento após o encerramento efetivo do Estreito de Ormuz. Normalmente, passam por esta rota cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia.

O transporte através do Estreito de Ormuz foi praticamente interrompido, deixando milhões de barris de petróleo sem possibilidade de serem transportados. O Iraque, o Kuwait e outros produtores começaram a limitar a produção devido à falta de acesso dos petroleiros. Mesmo que o conflito diminua, o restabelecimento dos fluxos de abastecimento pode demorar algum tempo.

O dólar americano está a fortalecer-se em média 0,41% em relação a outras moedas do G10. Os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos subiram para cerca de 4,20%, num contexto de preocupações crescentes com a inflação. O ouro está a ser negociado praticamente inalterado em torno de 5.127 USD por onça.

Os países do G7 estão a considerar uma libertação coordenada das reservas estratégicas de petróleo em cooperação com a AIE. Está a ser discutido um nível de 300-400 milhões de barris, o que representaria uma intervenção muito maior do que as acções anteriores. Tais medidas poderiam reduzir os preços em cerca de 10-20 dólares por barril, embora o efeito fosse provavelmente maioritariamente de curto prazo.

Embora a libertação de reservas aumente a oferta de petróleo, não substitui a capacidade de refinação. Isto significa que os preços dos combustíveis para os consumidores poderão manter-se elevados, mesmo que os preços do crude desçam.

O Japão é um dos maiores perdedores económicos do aumento dos preços do petróleo devido à sua forte dependência das importações de energia. O país pode ser obrigado a gastar até 70% mais dólares para obter a mesma quantidade de crude.

Donald Trump afirmou que os preços do petróleo cairão rapidamente quando a ameaça nuclear do Irão for eliminada. Os seus comentários sugerem que o principal objetivo da guerra pode ser o desmantelamento do programa nuclear do Irão.

Trump terá manifestado a sua frustração depois de Israel ter atacado 30 instalações iranianas de armazenamento de combustível. As autoridades americanas temiam que os ataques agravassem a escassez mundial de petróleo e aumentassem ainda mais os preços dos combustíveis.

Este é o primeiro ponto de tensão visível entre Washington e Israel durante o conflito. O aumento dos preços dos combustíveis poderá também aumentar a pressão política nos Estados Unidos.

A inflação do IPC na China aumentou 1,3% em fevereiro, claramente acima das expectativas. Ao mesmo tempo, os preços no produtor continuam em deflação.

