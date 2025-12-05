Mercados aguardam dados do PCE, confiança do consumidor e emprego no Canadá O calendário macroeconómico de hoje é relativamente tranquilo. O único relatório de importância global é o relatório PCE atrasado para setembro. No entanto, o facto de refletir os dados de setembro reduz ainda mais a sua importância, e a reação do mercado é mais fraca do que seria para um novo lançamento. Além disso, também receberemos o relatório preliminar da Universidade de Michigan para dezembro, bem como os dados do mercado de trabalho do Canadá, mais precisamente, a taxa de desemprego e variação do emprego. Calendário detalhado do dia: 07:00 BST, Alemanha - Bens duráveis para outubro: Encomendas às fábricas alemãs: previsão de 0,3% em relação ao mês anterior; anterior 1,1% em relação ao mês anterior; 10:00 BST, Zona Euro - Dados do PIB: PIB: previsão de 1,4% em relação ao ano anterior; anterior 1,5% em relação ao ano anterior;

PIB (3.º trimestre): previsão de 0,2% em relação ao trimestre anterior; anterior 0,1% em relação ao trimestre anterior; 13:30 BST, Canadá - Dados de emprego para novembro: Variação no emprego: previsão de -1,5 mil; anterior 66,6 mil;

Variação no emprego total: anterior -18,5 mil;

Variação no emprego a tempo parcial: anterior 85,1 mil;

Taxa de desemprego: previsão de 7,0%; anterior 6,9%;

Salário médio por hora de funcionários permanentes: anterior 4,0%;

Taxa de participação: anterior 65,3%; 15h00 BST, Estados Unidos - Dados sobre a inflação para setembro: Índice de preços PCE: previsão de 0,3% em relação ao mês anterior; anterior 0,3% em relação ao mês anterior;

Índice de preços PCE: previsão de 2,8% em relação ao ano anterior; anterior 2,7% em relação ao ano anterior;

Índice de preços PCE básico: previsão de 0,2% em relação ao mês anterior; anterior 0,2% em relação ao mês anterior;

Índice de preços PCE básico: previsão de 2,9% em relação ao ano anterior; anterior 2,9% em relação ao ano anterior;

Rendimento pessoal: previsão de 0,3% em relação ao mês anterior; anterior 0,4% em relação ao mês anterior;

Despesas pessoais: previsão de 0,3% em relação ao mês anterior; anterior 0,6% em relação ao mês anterior; 15h00 BST, Estados Unidos - Bens duráveis para setembro: Encomendas às fábricas: anterior 1,4% em relação ao mês anterior;

Encomendas às fábricas, excluindo transportes: anterior 0,1% em relação ao mês anterior;

Bens duráveis excluindo transporte: anterior 0,6% em relação ao mês anterior;

Bens duráveis excluindo defesa: previsão 0,1% em relação ao mês anterior; anterior 0,1% em relação ao mês anterior; 15h00 BST, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para dezembro: Expectativas de inflação de 1 ano de Michigan: anterior 4,5%;

Expectativas de inflação de 5 anos de Michigan: anterior 3,4%;

Expectativas dos consumidores de Michigan: previsão 52,0; anterior 51,0;

Sentimento dos consumidores de Michigan: anterior 51,0;

Condições atuais de Michigan: previsão 51,3; anterior 51,1; 15h10 BST, Zona do Euro - Lane, do BCE, irá discursar na tarde de hoje.

