Hoje, o evento principal no calendário de divulgações económicas será o relatório do PIB do terceiro trimestre de 2025 da zona euro. Esta será a segunda de três leituras. As expectativas apontam para um ligeiro aumento trimestral e um crescimento anual um pouco mais lento em comparação com os números do segundo trimestre de 2025. Em seguida, a atenção dos investidores se voltará para o outro lado do Atlântico, onde ouviremos discursos de outros membros do FOMC — Bostic, Schmid e Logan. Os comentários de ontem foram significativos, pois os formuladores de políticas estão a começar a sinalizar apoio à pausa em novos cortes nas taxas na reunião do Fed em dezembro. Atualmente, a probabilidade de um corte nas taxas é de apenas 52%, abaixo dos 94% de um mês atrás. Detalhes do calendário para o dia de hoje: 07:45 GMT, França - Dados sobre a inflação em outubro: IPC francês: previsão de 1,0% em relação ao ano anterior; anterior 1,2% em relação ao ano anterior;

IPC francês: previsão de 0,1% em relação ao mês anterior; anterior -1,0% em relação ao mês anterior;

IHPC francês: previsão de 0,9% em relação ao ano anterior; anterior 1,1% em relação ao ano anterior;

IHPC francês: previsão de 0,1% em relação ao mês anterior; anterior -1,1% em relação ao mês anterior; 08:00 GMT, Espanha - Dados sobre a inflação em outubro: IPC espanhol: previsão de 0,7% em relação ao mês anterior; anterior -0,3% em relação ao mês anterior;

IPC espanhol: previsão de 3,1% em relação ao ano anterior; anterior 3,0% em relação ao ano anterior;

IHPC espanhol: previsão de 0,5% em relação ao mês anterior; anterior 0,2% em relação ao mês anterior;

IHPC espanhol: previsão de 3,2% em relação ao ano anterior; anterior 3,0% em relação ao ano anterior; 10:00 GMT, Zona Euro - Dados sobre o emprego: Variação do emprego (3.º trimestre): previsão de 0,1% em relação ao trimestre anterior; anterior 0,1% em relação ao trimestre anterior;

Variação do emprego (3.º trimestre): anterior 0,6% em relação ao ano anterior; 10:00 GMT, Zona Euro - Dados do PIB: PIB (3.º trimestre): previsão de 0,2% em relação ao trimestre anterior; anterior 0,1% em relação ao trimestre anterior;

PIB (3.º trimestre): previsão de 1,3% em relação ao ano anterior; anterior 1,5% em relação ao ano anterior; 10h30 GMT, Zona Euro - Discurso de Elderson, do BCE 11h00 GMT, Alemanha - Discurso do vice-presidente do Buba alemão, Buch 12h30 GMT, Estados Unidos - Dados sobre o emprego: Pedidos contínuos de subsídio de desemprego: anterior 1.926 mil;

Média de 4 semanas dos pedidos de subsídio de desemprego: anterior 237,50 mil;

Produtividade não agrícola (3.º trimestre): anterior 3,3% em relação ao trimestre anterior; 13:30 GMT, Canadá - Vendas industriais em setembro: previsão 2,8% em relação ao mês anterior; anterior -1,0% em relação ao mês anterior; 13h30 GMT, Zona do Euro - Discurso de Elderson, do BCE 13h30 GMT, Alemanha - Discurso de Mauderer, do Buba 14h20 GMT, Estados Unidos - Discurso de Bostic, membro do FOMC 15h00 GMT, Zona do Euro - Discurso de Lane, do BCE 15:05 GMT, Estados Unidos - Membro do FOMC Schmid discursa 19:30 GMT, Estados Unidos - Membro do FOMC Logan discursa 20:20 GMT, Estados Unidos - Membro do FOMC Bostic discursa

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.