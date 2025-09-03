Calendário económico: PMI dos serviços na Europa; JOLTS nos EUA (03.09.2025)

A turbulência em torno das tarifas de Donald Trump está a ficar em segundo plano, enquanto os mercados aguardam a decisão do Supremo Tribunal, e o foco dos investidores hoje se voltará para uma série de divulgações macroeconómicas importantes na Europa e nos EUA. Na Europa, os holofotes estarão voltados para um conjunto de relatórios PMI de serviços, que devem mostrar a aceleração mais rápida desde março. Além dos dados do PMI, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará uma declaração, e o MPC polaco anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Nos EUA, o relatório JOLTS sobre vagas de emprego para julho será o centro das atenções. Após dados de emprego do ISM mais fracos do que o esperado, os mercados buscarão mais evidências que apoiem possíveis cortes nas taxas de juros pelo Fed. O membro do FOMC, Neel Kashkari, também concederá uma entrevista. Calendário económico para hoje (BST): 08:15, Espanha – Relatório PMI de agosto: Previsão do PMI de serviços 54,4; anterior 55,1; 08:30, Reino Unido – Discurso do membro do MPC do BoE, Mann 08:30, Zona Euro – Discurso da presidente do BCE, Lagarde 08:50, França – Relatório PMI de agosto: PMI composto previsto 49,8; anterior 48,6;

PMI de serviços previsto 49,7; anterior 48,5; 08:55, Alemanha – Relatório PMI de agosto: PMI composto previsto 50,9; anterior 50,6;

PMI de serviços previsto 50,1; anterior 50,6; 09:00, Zona Euro – Relatório PMI de agosto: Previsão do PMI de serviços 50,7; anterior 51,0;

Previsão do PMI composto 51,1; anterior 50,9; 09:30, Reino Unido – Relatório PMI de agosto: Previsão do PMI de serviços 53,6; anterior 51,8;

Previsão do PMI composto 53,0; anterior 51,5; 10:30, Alemanha – Leilão de títulos do Tesouro a 10 anos: anterior 2,690%; 13:00, Polónia – Decisão sobre a taxa de juro de setembro: previsão 4,75%; anterior 5,00%; 13h30, Canadá – Produtividade do trabalho (trimestral) no segundo trimestre: previsão de -0,2%; anterior 0,2%; 14h15, Reino Unido – Audiências do Comité do Tesouro do MPC do BoE 15h00, EUA – Encomendas de bens duradouros em julho: Encomendas às fábricas, excluindo transportes: anterior 0,4% mensal;

Encomendas às fábricas: previsão de -1,3% em relação ao mês anterior; anterior -4,8% em relação ao mês anterior;

Bens duráveis excluindo transportes: anterior 1,1% em relação ao mês anterior;

Bens duráveis excluindo defesa: previsão de -2,5% em relação ao mês anterior; anterior -2,5% em relação ao mês anterior. 15:00, EUA – Vagas de emprego JOLTS (julho): previsão 7,380 milhões; anterior 7,437 milhões; 18:30, EUA – Discurso de Kashkari, do FOMC 19:00, EUA – Livro Bege 21:30, EUA – Relatório da EIA: Reservas semanais de petróleo bruto da API: anterior -0,974 milhões.

