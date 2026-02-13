Expectativas do mercado: O obstáculo de janeiro

Os investidores estão a preparar-se para os dados do índice de preços no consumidor (IPC) de janeiro, com o consenso a esperar que a inflação global seja moderada para 2,5% em termos anuais, em comparação com 2,7% em dezembro. Numa base mensal, prevê-se que os preços aumentem 0,3%, reflectindo o ritmo do mês anterior. Prevê-se que o IPC subjacente - o indicador preferido da Reserva Federal, que exclui os custos voláteis dos produtos alimentares e da energia - permaneça teimosamente resistente em 2,5% (ligeiramente abaixo dos 2,6%), com um aumento mensal de 0,3%.

As previsões institucionais, no entanto, mostram uma divergência crescente. Os analistas do Goldman Sachs inclinam-se para uma previsão mais otimista de 2,4%, embora alertem para o facto de as pressões relacionadas com os direitos aduaneiros nos sectores do vestuário, actividades recreativas e equipamento doméstico poderem constituir um fator de subida. Por outro lado, os modelos quantitativos de empresas como a XTech Macro sugerem uma desaceleração mais acentuada para 2,3% para o valor global e 2,4% para o valor de base. Embora os swaps de inflação estejam atualmente a fixar o preço de um resultado alinhado com o consenso de 2,5-2,6%, vale a pena notar que estes mesmos indicadores ficaram significativamente aquém da realidade de dezembro. Se os swaps servirem de indicador principal, uma impressão no intervalo 2,2-2,3% continua a ser uma possibilidade de risco de cauda.

A troca para o IPC indica que a inflação pode continuar o seu movimento descendente, mesmo abaixo do atual consenso do mercado. Fonte: Bloomberg Finance LP

A visão estrutural: Os serviços continuam acumular pressões nos preços

Para além dos números em destaque, a narrativa macroeconómica mais ampla continua a centrar-se na inflação “supercore” - serviços excluindo a habitação. Esta componente, indissociavelmente ligada a um mercado de trabalho restritivo, tem-se revelado historicamente resistente às forças deflacionistas.

Olhando para o resto de 2026, as perspectivas institucionais para um regresso ao objetivo de 2% são mistas:

A Morningstar prevê uma inflação média de 2,7%, citando um potencial “aumento das tarifas”.

prevê uma inflação média de 2,7%, citando um potencial “aumento das tarifas”. A Nomura prevê que o núcleo do PCE se fixe em cerca de 2,5% até ao final do ano.

prevê que o núcleo do PCE se fixe em cerca de 2,5% até ao final do ano. A investigação académica sugere uma taxa de base de 2,7%, argumentando que é improvável um movimento sustentado abaixo dos 2% sem um arrefecimento mais pronunciado do crescimento dos salários.

sugere uma taxa de base de 2,7%, argumentando que é improvável um movimento sustentado abaixo dos 2% sem um arrefecimento mais pronunciado do crescimento dos salários. A Goldman Sachs continua a ser o caso mais atípico, com uma tendência dovish, prevendo uma taxa de base do PCE de 2,1-2,2% no final de 2026.

A conclusão para os decisores políticos é complexa. Embora a queda dos preços dos combustíveis e o arrefecimento da procura de bens devam fazer baixar o valor global, a persistência da inflação no sector dos serviços - em especial no lazer - sugere que a “última milha” da desinflação continua a ser árdua. Para o Fed, um valor visualmente agradável de 2,5% pode ser menos reconfortante se os componentes de serviços subjacentes permanecerem não ancorados.

O dilema do Fed: entre Powell e Warsh

A inflação continua a ser o árbitro final para uma Fed a braços com um mercado de trabalho ambíguo. Apesar de um relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) que pareceu robusto, os dados granulares sugerem fragilidades subjacentes. Atualmente, o “gráfico de pontos” de dezembro indica apenas um único corte de taxas para o ano.

A transição política e de liderança complica ainda mais o cálculo. O mandato de Jay Powell termina em abril, e as suas comunicações de janeiro mantiveram um tom carateristicamente resoluto, se não mesmo hawkish. No entanto, os mercados de futuros e as principais instituições financeiras já estão a prever dois cortes para 2026 - um cenário considerado exequível sob a liderança prevista de Kevin Warsh, desde que a inflação não volte a acelerar.

Para que a Fed se volte para a flexibilização agressiva pretendida pela administração Trump, a economia necessitaria provavelmente de um catalisador mais significativo: ou um colapso dos preços do petróleo para a marca dos 50 dólares ou uma verdadeira fratura do mercado de trabalho desencadeada pela volatilidade do dólar ou uma correção mais profunda em Wall Street.

Mercados cambiais: Dólar encontra a sua posição

O EURUSD recuou para o nível 1,1860, dissociando-se de uma queda contínua nos rendimentos do Tesouro. A força atual do dólar parece ser uma função do sentimento de “risco” após uma forte retração nas ações dos EUA e uma retórica protecionista renovada da Casa Branca em relação às tarifas comerciais.

Tecnicamente, o par permanece vulnerável. Se o deslizamento de Wall Street se aprofundar, um recuo para 1.1800 está nas cartas. No entanto, uma impressão do IPC “Goldilocks” no intervalo de 2,2-2,4% poderia servir como catalisador para uma recuperação, uma vez que provavelmente reacenderia as apostas do mercado para um corte nas taxas não apenas em abril, mas talvez já em março.