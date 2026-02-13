Resumo do mercado: Dólar acelera antes do IPC. Resultados mistos das gigantes francesas (13.02.2026)

Economia e moedas Zona do euro: O PIB do quarto trimestre de 2025 cresceu 0,3% em relação ao trimestre anterior e 1,3% em relação ao ano anterior, correspondendo aos dados preliminares e às expectativas do mercado. A balança comercial externa aumentou pela primeira vez em três meses para 11,6 mil milhões de euros (previsão: 11,7 mil milhões de euros; ajustado sazonalmente).

SUI20 (Suíça): a única exceção “verde” com +0,1%. As alterações nos futuros dos índices bolsistas. Fonte: xStation5 Destaques individuais das ações: Siemens (-3,7%): A passar por uma correção acentuada, apagando completamente os ganhos obtidos após a receção inicial positiva dos seus resultados financeiros ontem.

Em alta após as receitas do segundo semestre de 2025 atingirem 16,6 mil milhões de euros (+16% em relação ao ano anterior). Embora o EPS tenha sido mais fraco, o fluxo de caixa livre (2,1 mil milhões de euros) superou significativamente o consenso. O mercado reagiu positivamente às metas significativamente elevadas para 2028. Capgemini (+4,4%): Superou a meta de receita para 2025 (€ 22,47 bilhões) com um forte crescimento no quarto trimestre (+10,6%), impulsionado pela aquisição da WNS. As soluções baseadas em IA continuam sendo o principal motor de crescimento, com uma grande reestruturação planejada para se voltar totalmente para os serviços de IA. Desempenho atual das ações e setores do índice Stoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP

