Embora a primeira parte da semana tenha sido relativamente tranquila, a agenda macroeconómica de hoje está excepcionalmente cheia, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Os mercados irão primeiro analisar os dados do PMI das principais economias europeias, antes de a atenção desviar-se rapidamente para os números da inflação PCE e do PIB dos EUA. Mais tarde, os investidores também terão acesso aos PMI's dos EUA e ao inquérito de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Calendário macroeconómico 07:30 GMT: PMI da Alemanha (serviços e indústria transformadora)



08:00 GMT: PMI da zona euro (serviços e indústria transformadora)



08:30 GMT: PMI do Reino Unido (serviços e indústria transformadora)



12:30 GMT: Vendas a retalho, PPI e PCE do Canadá



12:30 GMT: Inflação PCE dos EUA



12h30 GMT: Dados do PIB dos EUA



13h45 GMT: PMI dos EUA (serviços e manufatura)



14h GMT: Confiança do consumidor e expectativas de inflação nos EUA (Universidade de Michigan)



14h GMT: Vendas de casas novas nos EUA



14h GMT: Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas (provisória) Discursos de membros da FED 13h45 GMT: Bostic, da FED



16h45 GMT: Logan, da FED EUR/USD (D1) O EUR/USD está a prolongar a sua descida hoje, com a EMA200 de 200 dias, que define a tendência, a situar-se perto de 1,165. Este nível tem atuado como suporte três vezes recentemente, incluindo duas vezes em novembro de 2025 e uma vez em janeiro deste ano. Fonte: xStation5

