Uma «super semana» de bancos centrais, algo pouco comum, coincide com um rápido aumento do prémio de risco geopolítico associado aos desenvolvimentos no Médio Oriente. O calendário de eventos está excepcionalmente preenchido e inclui decisões sobre taxas de juro da FED (quarta-feira), do BCE (quinta-feira) e do BOJ (quinta-feira), um importante catalisador para o setor tecnológico na forma da conferência GTC AI da Nvidia (segunda a quinta-feira) e uma componente política na forma da reunião do Conselho de Relações Externas da UE centrada no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, o mercado do petróleo está a precificar os riscos extremos de perturbações prolongadas nas principais rotas de transporte. Principais mercados a acompanhar: Petróleo, US500, USDJPY. PETRÓLEO O petróleo continua a ser o barómetro mais claro das tensões atuais no Médio Oriente. No entanto, o risco de mercado já não se resume apenas à volatilidade, mas principalmente à duração das perturbações e à rapidez com que os fluxos globais de petróleo serão capazes de se ajustar. Nos últimos dias, o Brent foi brevemente negociado acima do nível de 100 USD, e os bancos de investimento estão a elevar as previsões de preços a curto prazo, partindo do princípio de que as tensões geopolíticas e os riscos para as infraestruturas energéticas manterão o mercado num ambiente de oferta restrita. Os próximos eventos macroeconómicos poderão amplificar ainda mais os movimentos em qualquer direção: os dados das vendas a retalho e da produção industrial chinesas (segunda-feira) proporcionarão sinais sobre a procura, seguidos das decisões da FED, do BCE e do BOJ, que irão influenciar o dólar americano e as condições financeiras em geral. US500 As ações dos EUA encontram-se atualmente no centro de três forças opostas: sinais da política monetária, a narrativa da IA e o risco geopolítico. A decisão da FED e a conferência de imprensa de Jerome Powell (quarta-feira) serão o evento-chave da semana para os investidores em ações. O mercado estará atento para ver se o comité enfatiza um cenário de «taxas mais altas por mais tempo» devido aos riscos de inflação (especialmente se os preços do petróleo se mantiverem elevados), ou se vê sinais suficientes de abrandamento económico para deixar margem para futuros cortes nas taxas. Ao mesmo tempo, a conferência GTC da Nvidia (segunda a quinta-feira) poderá reforçar mais uma vez a narrativa da inteligência artificial através de anúncios de novos produtos, planos tecnológicos e apresentações do CEO Jensen Huang. USDJPY A decisão do Banco do Japão (quinta-feira) e a conferência de imprensa do governador Kazuo Ueda serão analisadas pelo mercado na procura de sinais sobre a durabilidade da inflação no Japão e o impacto dos choques globais nos preços das matérias-primas. Ao mesmo tempo, a decisão da FED (quarta-feira) determinará a direção das taxas de rendimento das obrigações dos EUA, que continuam a ser um fator determinante para o dólar. Na prática, o par deverá ser analisado esta semana num quadro de «duas etapas», primeiro a decisão da FED, depois a do Banco do Japão, e só depois de ambos os anúncios serem conhecidos é que se poderá esperar um movimento direcional mais forte.

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