Apesar do otimismo moderado e cauteloso no início da sessão, o clima em Wall Street deteriorou-se à medida que as negociações avançavam. Os pequenos ganhos transformaram-se em quedas significativas. Os futuros do Nasdaq e do Russell são os que registam as maiores quedas, de cerca de 0,8%. O S&P 500 e o Dow estão a terminar a semana um pouco melhor, embora ainda no vermelho, com quedas de aproximadamente 0,7% e 0,4%, respetivamente. Os EUA decidiram suspender temporariamente a aplicação de sanções, através do Departamento do Tesouro, contra alguns petroleiros russos. As declarações da administração dos EUA sobre os desenvolvimentos futuros no Irão continuam inconsistentes, mas grande parte do mercado parece agarrar-se à esperança de que o Pentágono ainda tenha a situação relativamente sob controlo e que o encerramento do Estreito de Ormuz seja temporário. Neste contexto, surgem com maior frequência especulações sobre uma possível invasão terrestre do Irão. A inflação PCE ficou próxima das expectativas do mercado. O PCE subjacente subiu para 3,1%, enquanto o PCE global arrefeceu para 2,8%. As despesas pessoais também subiram acima das expectativas, atingindo 0,4% em janeiro. O PIB do 4.º trimestre em termos trimestrais ficou em apenas metade dos 1,4% esperados, registando 0,7%. É também visível um abrandamento nas encomendas de bens duradouros, que registaram um crescimento de 0% em janeiro. A Adobe caiu cerca de 6% depois de o CEO da empresa ter anunciado planos para se demitir sem nomear potenciais sucessores.

As preocupações com os preços da energia e potenciais subidas das taxas de juro estão a empurrar os índices europeus para baixo. O STOXX 600 encerra a sessão com uma queda de 0,6%. O crescimento económico do Reino Unido continua a abrandar, atingindo 0,8% em termos homólogos. A produção industrial e manufatureira no Reino Unido também ficou abaixo das expectativas. A inflação em França ficou abaixo do esperado, em 0,9% em termos homólogos. A Zalando subiu 6% na sequência de resultados sólidos e de orientações melhores do que o esperado.

No mercado cambial, o dólar americano está a fortalecer-se visivelmente, as preocupações dos investidores com a inflação parecem superar as preocupações com o crescimento. O NZD e o AUD estão entre os maiores perdedores face ao USD, com uma queda de cerca de 1%. O Euro, o dólar do Canadá e a libra registam quedas de cerca de 0,7%.

Nas matérias-primas agrícolas, o trigo subiu cerca de 2%, enquanto o café registou uma queda superior a 2%.

No setor energético, o petróleo mantém-se em níveis significativamente elevados. O Brent encerra a semana acima dos 100 dólares por barril, enquanto o WTI apresenta uma queda notável, situando-se em cerca de 95 dólares por barril. O gás natural (NATGAS) registou uma queda superior a 3%.

Tanto os metais industriais como os preciosos estão a sofrer uma correção. Os metais industriais que registam as maiores quedas são o alumínio (queda de 2,8%) e o níquel (queda superior a 2%). Entre os metais preciosos, a platina e a prata registam as maiores perdas, cerca de 4%. A prata mantém-se perto dos 80 dólares por onça, o ouro permanece em cerca de 5.000 dólares e a platina perto dos 2.000 dólares.

O sentimento de risco parece moderadamente favorável aos mercados de criptomoedas. A Bitcoin valoriza mais de 1% e tenta atingir o nível dos 71 000 dólares. A Ethereum está a ter um desempenho melhor, com uma subida de cerca de 1,7% e preços próximos dos 2100 dólares. A Solana valoriza ainda mais, subindo 3% e mantendo-se em cerca de 88 dólares.

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