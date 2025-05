Calendário económico: PMIs de Maio no centro das atenções (22.05.2025)

A sessão de hoje será dominada pelos resultados preliminares do PMI para maio. Estes indicadores serão acompanhados de perto pelos investidores para se perceber as novas tendências na atividade dos serviços e da indústria, especialmente no contexto da mudança dramática na retórica da Casa Branca sobre as tarifas. As leituras do PMI nos últimos meses pintaram um quadro bastante misto das condições de negócios em ambos os lados do Atlântico. Na Zona Euro, assistimos a uma espécie de “cruzamento”: a indústria transformadora começou a recuperar claramente, enquanto o sector dos serviços, anteriormente forte, começou a perder dinamismo. Entretanto, nos EUA, verificou-se um abrandamento geral da atividade (especialmente na indústria transformadora), e uma incerteza sem precedentes levou a uma quebra das expectativas das empresas para os próximos meses. Prevê-se que o fosso entre os sectores dos serviços e da indústria transformadora dos EUA aumente, sendo provável que este último entre em contração. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O calendário económico também será marcado pelos discursos dos banqueiros centrais, que terão um peso adicional na Europa no contexto das minutas da reunião do Conselho do BCE sobre a política monetária, cuja divulgação está prevista para às 11:30. Veremos também dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego e os últimos números do mercado imobiliário dos E.U.A.. Calendário económico para hoje 07:15 GMT, França - Relatório PMI para maio: PMI da Indústria Transformadora em França: previsão de 48,9; anterior 48,7;

PMI de Serviços em França: previsão 47,7; anterior 47,3;

PMI composto pela S&P Global em França: previsão 48,0; anterior 47,8; 07:30 GMT, Alemanha - Relatório PMI para maio: PMI de manufatura na Alemanha: previsão 48,8; anterior 48,4;

PMI de Serviços na Alemanha: previsão 49,6; anterior 49,0;

PMI Composto na Alemanha: previsão 50,4; anterior 50,1; 08:00 GMT, Alemanha - Índice Ifo de Clima de Negócios para maio: previsão 87.4; anterior 86.9; 08:00 GMT, Zona Euro - Relatório PMI para maio: PMI da Indústria Transformadora: previsão 49,2; anterior 49,0;

PMI de Serviços: previsão 50,4; anterior 50,1;

PMI Composto da S&P Global: previsão 50,7; anterior 50,4; 08:00 GMT, Polónia - Produção industrial para abril: Produção industrial: anterior 2,5% y/y; 08:30 GMT, Reino Unido - Relatório PMI para maio: PMI da Indústria Transformadora: previsão 46,2; anterior 45,4;

PMI dos Serviços: previsão 50,0; anterior 49,0;

PMI Composto: previsão 49,3; anterior 48,5; 08:30 GMT, Reino Unido - Discurso do representante do BoE 11:30 GMT, Zona Euro - Actas da Reunião de Política Monetária do BCE 12:30 GMT, Estados Unidos - Pedidos de Subsídio de Desemprego: Novos pedidos: previsão 230K; anterior 229K;

Média de 4 semanas de pedidos: anterior 230,50K;

Pedidos contínuos: previsão 1.890M; anterior 1.881M; 12:30 GMT, Reino Unido - Discurso do membro do CPM do BoE, Pill 12:30 GMT, Canadá - Dados da inflação para abril: Índice de Preços dos Produtos Industriais (IPPI): previsão -0,5% m/m; anterior 0,5% m/m;

Índice de Preços dos Produtos Industriais (IPPI): anterior 4,7% y/y; 12:30 GMT, Canadá - Índice de Preços das Matérias-Primas (RMPI) para abril: previsão -2,2% m/m; anterior -1,0% m/m; 13:30 GMT, Alemanha - Discurso do Presidente do Bundesbank, Nagel 13:45 GMT, Estados Unidos - Relatório PMI para maio: PMI da Indústria Transformadora: previsão 49,9; anterior 50,2;

PMI de Serviços: previsão 51,0; anterior 50,8;

PMI composto pela S&P Global: anterior 50,6; 14:00 GMT, Estados Unidos - Vendas de casas existentes para abril: anterior -5.9% m/m; 14:00 GMT, Estados Unidos - Vendas de casas existentes para abril: previsão 4.15M; anterior 4.02M; 15:00 GMT, Zona Euro - Discurso de Elderson do BCE 15:35 GMT, Zona Euro - Discurso do representante do BCE de Guindos 16:00 GMT, Estados Unidos - Leilão de títulos do Tesouro a 10 anos protegidos contra a inflação: anterior 1.935%; 18:00 GMT, Estados Unidos - Discurso de Williams, membro do FOMC 18:30 GMT, Canadá - Discurso do Governador do BoC, Macklem 20:30 GMT, Estados Unidos - Balanço da Reserva Federal: anterior 6.713B; 20:30 GMT, Estados Unidos - Saldos de reserva nos bancos da Reserva Federal: anterior 3.236T;

