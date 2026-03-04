ISM dos serviços sai no valor mais alto desde 2022

Índice ISM de Serviços: 56,1 Expectativas: Superou todas as projeções da pesquisa da Bloomberg, cuja mediana das expectativas era de 53,5 Anterior: 53,8

56,1 Novas encomendas: 58,6

58,6 Atividade empresarial: 51,8

51,8 Emprego: 51,8

51,8 Preços pagos: 63 Comentário O setor de serviços dos EUA expandiu-se em fevereiro ao ritmo mais rápido desde meados de 2022, impulsionado por um aumento nas novas encomendas e uma atividade empresarial robusta. O índice principal subiu para 56,1, superando significativamente todas as projeções dos economistas. Esses dados destacam um fortalecimento generalizado do maior segmento da economia dos EUA, registrado notavelmente pouco antes dos ataques dos EUA e de Israel ao Irão. Uma conclusão importante do relatório é a divergência entre os setores de manufatura e serviços em relação à inflação. Embora a pesquisa de manufatura do ISM tenha indicado recentemente que os preços dos insumos subiram na taxa mais rápida desde 2022, as pressões inflacionárias na verdade esfriaram no setor de serviços, com o índice de preços pagos caindo para o menor nível em quase um ano. Esse arrefecimento ocorre apesar de um aumento maciço e sem precedentes de 11,9 pontos na carteira de pedidos, que atingiu o maior nível em quatro anos. O mercado de trabalho também mostrou uma força significativa. O emprego nos serviços registou um crescimento saudável, o que se refletiu em dados separados da ADP que mostram que as empresas americanas criaram 63 000 empregos em fevereiro, o maior ganho mensal desde julho. Catorze dos dezoito setores de serviços relataram crescimento, liderados pela mineração, informação e imobiliário. No entanto, o sentimento empresarial permanece cauteloso devido a fatores externos. Comentários do setor destacam que, embora o clima atual seja sólido, “riscos desconhecidos significativos” decorrentes de possíveis medidas tarifárias do governo dos EUA estão a prejudicar os investimentos empresariais de longo prazo. Além disso, os setores de mineração e agricultura observaram que a volatilidade das tarifas e as mudanças nos acordos comerciais já estão a afetar significativamente as operações de compra e os custos de importação. O US500 tenta recuperar a queda de ontem com base nos dados positivos da economia dos EUA e na esperança de que a situação no Médio Oriente se estabilize mais rapidamente do que o esperado. Fonte: xStation5

