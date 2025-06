Calendário económico: Resultados do IPC nos EUA em destaque 📌

O sentimento nos mercados acionistas mundiais indica uma ligeira cobertura de risco, com os índices mundiais a registarem uma descida antes do principal relatório macroeconómico desta semana - o relatório do IPC dos EUA. As expectativas do mercado sugerem que a pressão sobre os preços na economia dos EUA irá aumentar ligeiramente. Após o sino de Wall Street, o gigante tecnológico norte-americano Oracle apresentará o relatório de resultados trimestrais, encerrando a época de resultados “tecnológicos”. As acções da Oracle recuperaram quase 40% desde os mínimos de abril, para $120 por ação.

Calendário económico

12:30 GMT, EUA - Relatório do IPC para maio: exp. 2,4% YoY vs 2,3% em abril (0,2% MoM, em linha com a leitura anterior)

IPC subjacente: exp. 2,9% YoY vs 2,8% anteriormente (0,3% MoM vs 0,2% anteriormente)

14:00 GMT, Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, depõe no Congresso

2:30 PM GMT, EIA - Alteração dos inventários de petróleo e gasolina. Esperado. -2.6M barris Anteriormente -4.3M barris

Inventários de gasolina: aguardado 0.7M barris vs 5.2M anteriormente

08:05 PM GMT, Relatório de ganhos da Oracle (ORCL.US)